МЧС предупреждает белгородцев об аномальной жаре в ближайшие дни

Максимальный уровень пожарной опасности установлен в пяти белгородских районах

Лето почти закончилось, а температура в Белгородской области продолжает бить рекорды. Следующие несколько дней будут очень жаркими, предупреждают синоптики из регионального МЧС. В некоторых районах есть серьёзный риск возникновения пожаров.