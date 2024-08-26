МЧС предупреждает белгородцев об аномальной жаре в ближайшие дни

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Текущая неделя выдастся в Белгородской области аномально жаркой. С 26 по 29 августа среднесуточная температура будет на 7-9 градусов выше нормы, а максимальная составит +34 °С. При подобных опасных метеорологических явлениях повышается риск возникновения природных пожаров, происшествий на воде и автомобильных аварий.
Максимальный класс пожарной опасности установлен в Белгороде, Губкинском округе и Белгородском и Ракитянском районах.
Предмаксимальный действует в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском Красногвардейском, Краснояружском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском и Чернянском районах.