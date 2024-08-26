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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Температура будет на 7-9 градусов выше нормы.

МЧС предупреждает белгородцев об аномальной жаре в ближайшие дни

26 августа 2024, 09:09
Фото: freepik.com
Температура будет на 7-9 градусов выше нормы.

Максимальный уровень пожарной опасности установлен в пяти белгородских районах

Лето почти закончилось, а температура в Белгородской области продолжает бить рекорды. Следующие несколько дней будут очень жаркими, предупреждают синоптики из регионального МЧС. В некоторых районах есть серьёзный риск возникновения пожаров.
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МЧС

Текущая неделя выдастся в Белгородской области аномально жаркой. С 26 по 29 августа среднесуточная температура будет на 7-9 градусов выше нормы, а максимальная составит +34 °С. При подобных опасных метеорологических явлениях повышается риск возникновения природных пожаров, происшествий на воде и автомобильных аварий.

Максимальный класс пожарной опасности установлен в Белгороде, Губкинском округе и Белгородском и Ракитянском районах.

Предмаксимальный действует в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском Красногвардейском, Краснояружском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском и Чернянском районах.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Новости Белгорода#Белгород#Аномальная жара
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