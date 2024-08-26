Консервация или ликвидация: Гладков сделал важное заявление по приграничью

Вячеслав Гладков рассказал о некорректном административном делении населённых пунктов Белгородской области, которых фактически уже не существует. Губернатор поясняет, что всегда акцентируют внимание на населении: школы, детсады, администрации. Заработную плату работников обеспечивают, но «по факту у нас этих населённых пунктов нет», а как административная единица они остаются.