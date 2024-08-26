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Белгородские власти обсудят административное деление в приграничье

Консервация или ликвидация: Гладков сделал важное заявление по приграничью

26 августа 2024, 10:50
Фото: 1MI

Белгородские власти обсудят административное деление в приграничье

Правительство обсудит варианты ликвидации населённых пунктов, которые фактически не существуют в Белгородской области. Жителям, работавшим в муниципальных учреждениях, продолжают платить зарплаты, но мест работы у них уже нет.

Вячеслав Гладков рассказал о некорректном административном делении населённых пунктов Белгородской области, которых фактически уже не существует. Губернатор поясняет, что всегда акцентируют внимание на населении: школы, детсады, администрации. Заработную плату работников обеспечивают, но «по факту у нас этих населённых пунктов нет», а как административная единица они остаются.

Заработные платы муниципальные предприятия продолжают выплачивать, но это неправильно с точки зрения текущего расхода, поясняет губернатор. Поэтому на этой неделе подготовят порядок «юридического» закрытия этих населённых пунктов.

«Мне кажется, всё достаточно просто. Главное — обеспечить защиту тех людей, которые работали в бюджетной сфере, защитить их трудовые права, исходя из их текущего места нахождения. Они же тоже отселяются», — рассказал Гладков.

Вариантов пути для «данных площадей» несколько: консервация или ликвидация и присоединение к другим населённым пунктам.

Предварительные предложения правительство обсудит в пятницу, а в понедельник решения озвучат на оперативном совещании. «Жители должны понимать, что происходит», — отмечает глава правительства.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Ликвидация#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Консервация#Приграничье
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