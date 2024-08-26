Как узаконить самострой: пошаговое руководство по легализации через суд

Для того чтобы начать процесс узаконивания, потребуется собрать комплект документов, подтверждающих право собственности на землю, наличие проектной документации и иные бумаги, оформленные в соответствии с законодательством. Технический паспорт объекта, акты о землепользовании и согласования с местными органами власти станут необходимым основанием для дальнейших действий. На сайте https://mosproektkompleks.ru/services/legal/ можно узнать обо всех бумагах.