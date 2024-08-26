Как обычный анализ крови может указать на онкологию? Отвечает врач

Так, первым предвестником может быть низкий гемоглобин: норма у женщин не ниже 120 граммов на литр, а у мужчин — не ниже 130. При наличи опухолей внутренних органов может наблюдаться анемия и кровотечения, а общий уровень гемоглобина падает, поскольку плохо усваивается железо. При этом не всегда низкий гемоглобин говорит об онкологии: причиной может стать и плохое питание.