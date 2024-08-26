Как обычный анализ крови может указать на онкологию? Отвечает врач

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Клинический анализ крови проводится по шести показателям, каждый из которых может означать ту или иную проблему со здоровьем. При этом на начало развития раковой патологии могут указывать сразу несколько показателей.
Так, первым предвестником может быть низкий гемоглобин: норма у женщин не ниже 120 граммов на литр, а у мужчин — не ниже 130. При наличи опухолей внутренних органов может наблюдаться анемия и кровотечения, а общий уровень гемоглобина падает, поскольку плохо усваивается железо. При этом не всегда низкий гемоглобин говорит об онкологии: причиной может стать и плохое питание.
Повышенные лейкоциты могут также быть «звоночком», указывающими на развивающуюся раковую опухоль. Скорость оседания эритроцитов или время, за которое произойдёт разделение крови на плазму и эритроциты, не должно превышать норму. Иначе может косвенно указывать на начавшийся раковый процесс.
Последнее, на что следует обратить внимание, — это тромбоциты. У мужчин их показатель должен составлять от 200 тыс. до 400 тыс. на микролитр, а у женщин — от 180 тыс. до 320 тыс. Любые отклонения в большую или меньшую сторону говорят о патологических процессах в организме.
В то же время переживать раньше времени не стоит: не всегда такие показатели говорят об онкологии.
«Не стоит пугаться, если ваши анализы отличаются от нормы. Врач определит причину, и это необязательно онкология. Важно вовремя проходить обследования, в том числе в рамках диспансеризации, и сдавать анализы, чтобы быть в курсе своего здоровья», — дополнила врач.