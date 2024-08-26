К месту и формату: проверяют ли внешний вид певцов в Белгородской области?

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В региональном правительстве сообщили Бел.Ру, что 20 июня текущего года Министерство культуры Российской Федерации направило в адрес органов исполнительной власти субъектов РФ в области культуры, в том числе в адрес министерства культуры Белгородской области, письмо с рекомендацией уделять дополнительное внимание внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях.
Просьба вызвана поступающими в адрес Минкульта РФ обращениями людей, обеспокоенных заметной в медиапространстве практикой использования отдельными артистами костюмов, не соответствующих месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам.
Что касается требований, которые предъявляются к артистам и певцам в Белгородской области, в правительстве рассказали, что внешний вид выступающих должен соответствовать месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам. Сценические костюмы творческих коллективов, как правило, выполнены в едином стилистическом решении.
При этом организованных проверок по вопросу внешнего вида артистов региональное министерство культуры не проводило. Соответственно, нарушений также никто не фиксировал.
Однако при подготовке проведения областных торжественных мероприятий режиссёрская группа и руководители учреждений присутствуют на генеральных репетициях, где в том числе оценивают соответствие внешнего вида артистов.