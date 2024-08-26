bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Минкульт: организованных проверок внешнего вида белгородских артистов не было

К месту и формату: проверяют ли внешний вид певцов в Белгородской области?

26 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI

Минкульт: организованных проверок внешнего вида белгородских артистов не было

После выступления Ольги Бузовой в Уфе депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести обязательный дресс-код для артистов. Журналисты Бел.Ру выяснили, проверяют ли внешний вид певцов в Белгородской области и были ли уже нарушения.

В региональном правительстве сообщили Бел.Ру, что 20 июня текущего года Министерство культуры Российской Федерации направило в адрес органов исполнительной власти субъектов РФ в области культуры, в том числе в адрес министерства культуры Белгородской области, письмо с рекомендацией уделять дополнительное внимание внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях.

Просьба вызвана поступающими в адрес Минкульта РФ обращениями людей, обеспокоенных заметной в медиапространстве практикой использования отдельными артистами костюмов, не соответствующих месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам.

Что касается требований, которые предъявляются к артистам и певцам в Белгородской области, в правительстве рассказали, что внешний вид выступающих должен соответствовать месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам. Сценические костюмы творческих коллективов, как правило, выполнены в едином стилистическом решении.

При этом организованных проверок по вопросу внешнего вида артистов региональное министерство культуры не проводило. Соответственно, нарушений также никто не фиксировал.

Однако при подготовке проведения областных торжественных мероприятий режиссёрская группа и руководители учреждений присутствуют на генеральных репетициях, где в том числе оценивают соответствие внешнего вида артистов.

Дрессировщик из Гватемалы с другими артистами цирка помогает курянам из Суджи
Узнать подробнее
Читайте также:
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственностьНовые мировые рекорды и известные артисты: как в Питере прошёл День России?Спектакль со звездой «Сватов» перенесли из-за болезни артиста
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Культура#Нарушения#Новости Белгорода#Эксклюзив#Творческие коллективы#Белгород#Дресс-код#Минкульт РФ#Внешний вид
Подпишитесь
В Белгородской области могут закрыть ещё три населённых пункта
Сегодня, 06:43
В больницах остаются 11 ракитянцев, раненных при обстреле. Что известно о состоянии?
Сегодня, 06:28
Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»
Сегодня, 06:36
«Ждём с победой»: ещё один белгородский чиновник уходит добровольцем на СВО
Сегодня, 06:23
Будет ли мобилизация в 2024 году в России?
Сегодня, 06:01