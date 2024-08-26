К месту и формату: проверяют ли внешний вид певцов в Белгородской области?

Что касается требований, которые предъявляются к артистам и певцам в Белгородской области, в правительстве рассказали, что внешний вид выступающих должен соответствовать месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам. Сценические костюмы творческих коллективов, как правило, выполнены в едином стилистическом решении.