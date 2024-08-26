Город Шебекино вновь подвергся обстрелу, есть раненые и разрушения

Двое мирных жителей ранены при обстреле белгородского Шебекино

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, в этот раз атакован город Шебекино. Пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина. Повреждения уже зафиксированы в нескольких многоэтажках и частном секторе. В результате прямого попадания возник пожар.