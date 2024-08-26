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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Последствия обстрела Шебекино

Город Шебекино вновь подвергся обстрелу, есть раненые и разрушения

26 августа 2024, 08:25
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино

Двое мирных жителей ранены при обстреле белгородского Шебекино

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, в этот раз атакован город Шебекино. Пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина. Повреждения уже зафиксированы в нескольких многоэтажках и частном секторе. В результате прямого попадания возник пожар.
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Обстрел

Город Шебекино подвергся обстрелу. Пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в местную больницу.

У женщины осколочные ранения ног и поясницы, а у мужчины — минно-взрывная травма и ранение в области поясницы. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

На данный момент в пяти многоэтажках повреждены окна, входные группы и фасады. В четырёх частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены крыши, фасады, надворные постройки и заборы. В одном из домов пострадала также электропроводка.

Окна выбило в социальном и коммерческом объектах. Повреждения получили четыре легковых авто. В результате прямого попадания снаряда загорелась «Газель», которая стояла на парковке. Пожарные расчёты оперативно потушили транспорт.

Напомним, что за прошедшие сутки в области погиб один и пострадали ещё два человека. Также увеличилось количество раненых после обстрела Ракитного.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»
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