Город Шебекино вновь подвергся обстрелу, есть раненые и разрушения

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Город Шебекино подвергся обстрелу. Пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в местную больницу.
У женщины осколочные ранения ног и поясницы, а у мужчины — минно-взрывная травма и ранение в области поясницы. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
На данный момент в пяти многоэтажках повреждены окна, входные группы и фасады. В четырёх частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены крыши, фасады, надворные постройки и заборы. В одном из домов пострадала также электропроводка.
Окна выбило в социальном и коммерческом объектах. Повреждения получили четыре легковых авто. В результате прямого попадания снаряда загорелась «Газель», которая стояла на парковке. Пожарные расчёты оперативно потушили транспорт.
Напомним, что за прошедшие сутки в области погиб один и пострадали ещё два человека. Также увеличилось количество раненых после обстрела Ракитного.