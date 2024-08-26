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Белгородцам объяснили, что вонь в регионе сохраняется из-за горения камыша

Горит камыш? Гладков ответил, почему в регионе пару дней сохраняется странная вонь

26 августа 2024, 17:19
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, что вонь в регионе сохраняется из-за горения камыша

Некоторые белгородцы продолжают чувствовать неприятный запах, чьё происхождение мало кому понятно. Прояснить ситуацию попробовал глава региона Вячеслав Гладков.

Уже несколько дней жители в разных частях региона чувствуют неприятный запах. Многие из них решили спросить в социальных сетях, чем же белгородцы дышат, и получили ответ от главы Белгородского района Анны Куташовой. По её словам, в Нижнем Ольшанце горела хвойная подстилка леса. Часть белгородцев такой ответ возмутил, поскольку они отчётливо чувствуют запах жжённой резины.

Вечером в прямом эфире проблему прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, сначала в регионе загорелся камыш, а затем огонь перекинулся на поля фильтрации водоканала.

«Ситуация находится под контролем местной власти, МЧС и водоканала. Нужно несколько дней пролить, чтобы полностью ликвидировать эту проблему. Министерство природопользования контролирует ситуацию по наличию вредных веществ в воздухе. Ситуация неприятная, но контролируемая, прилагаем все усилия, чтобы всё исправить», — заявил глава региона.
Не резина, а хвойная подстилка? Белгородцы не поверили объяснению о неприятном запахе
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#Александра Склярова#Белгородская область#Неприятный запах#Белгород#Вячеслав Гладков
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