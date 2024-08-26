Горит камыш? Гладков ответил, почему в регионе пару дней сохраняется странная вонь

Уже несколько дней жители в разных частях региона чувствуют неприятный запах. Многие из них решили спросить в социальных сетях, чем же белгородцы дышат, и получили ответ от главы Белгородского района Анны Куташовой. По её словам, в Нижнем Ольшанце горела хвойная подстилка леса. Часть белгородцев такой ответ возмутил, поскольку они отчётливо чувствуют запах жжённой резины.