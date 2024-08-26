Гладков поздравил белгородцев и курян с днём флага Украины: что происходит?

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на украинском языке поздравил курян и белгородцев с первым Днём государственного флага Украины. Такое видео начали распространять по Сети 24 августа. Отметим, что День госфлага Украины отмечается 23 августа, а 24 августа — День независимости Украины.
Это видео не появилось в официальном Telegram-канале и на страницах в социальных сетях губернатора. Не удалось его обнаружить и в пабликах правительства и администрации области.
Сам Гладков на видео неестественно говорит — мимика его лица и движения губ не совпадают с произносимыми словами. Всё это говорит о том, что ролик является дипфейком — он создан с помощью нейросети на основе реального видео с белгородским губернатором.
Ранее подобные поддельные обращения Гладкова уже появлялись, причем в украинском сегменте интернета, что указывает на происхождение подобной «продукции».
Тот факт, что предыдущие аналогичные ролики были дипфейками, ранее подтвердила и система «Зефир» (система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы», для поиска и анализа сфабрикованного аудиовизуального контента).