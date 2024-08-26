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Гладков поздравил белгородцев и курян с днём флага Украины: что происходит?

Гладков поздравил белгородцев и курян с днём флага Украины: что происходит?

26 августа 2024, 14:50
Фото: 1MI
Гладков поздравил курян и белгородцев с первым Днём государственного флага Украины? Реально ли это?
Сюжет
Фейк

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на украинском языке поздравил курян и белгородцев с первым Днём государственного флага Украины. Такое видео начали распространять по Сети 24 августа. Отметим, что День госфлага Украины отмечается 23 августа, а 24 августа — День независимости Украины.

Это видео не появилось в официальном Telegram-канале и на страницах в социальных сетях губернатора. Не удалось его обнаружить и в пабликах правительства и администрации области.

Сам Гладков на видео неестественно говорит — мимика его лица и движения губ не совпадают с произносимыми словами. Всё это говорит о том, что ролик является дипфейком — он создан с помощью нейросети на основе реального видео с белгородским губернатором.

Ранее подобные поддельные обращения Гладкова уже появлялись, причем в украинском сегменте интернета, что указывает на происхождение подобной «продукции».

Тот факт, что предыдущие аналогичные ролики были дипфейками, ранее подтвердила и система «Зефир» (система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы», для поиска и анализа сфабрикованного аудиовизуального контента).

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#Алёна Мальцева#Общество#Украина#Социальные сети#День флага#Государственный флаг#Белгород#Гладков#Фейк#Недостоверная информация
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