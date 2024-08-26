bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Эксперт рассказал, как повысить эффективность бизнеса с помощью одного инструмента

26 августа 2024, 11:03
Роман Королев, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса, рассказал, как сделать работу команды эффективнее с использованием систем управления проектами. Они позволяют оптимизировать рутинные бизнес-процессы: от генерации идей до проведения рекламных кампаний.

Кроме того, инструмент помогает грамотно распределять задачи между сотрудниками и контролировать их выполнение. Эксперт поделился примерами рабочих процессов, которые легко усовершенствовать при переносе в систему управления проектами.

Реализация проектов

В таких сервисах удобно отслеживать реализацию любого проекта или создание продукта. На этапе, когда внутри команды распределяются задачи и фиксируются дедлайны, можно систематизировать работу сотрудников, объединив задачи в отдельные очереди. Например, для дизайнеров, разработчиков, тестировщиков. По ходу работы исполнителю важно менять текущий статус задачи на актуальный, чтобы другие участники проекта понимали, как продвигается процесс.

Найм сотрудников

HR-процессы компании тоже поддаются систематизации. В сервисах есть возможность создать очередь задач по онбордингу сотрудников.

Организация документооборота

При необходимости можно частично автоматизировать оформление документов. Для этого процессы согласования и подписания документов переводятся в очереди задач в системе. Таким образом, делается запрос на формирование конкретного документа, а если нужно подписать готовый договор, то добавляется задача и отмечается нужный сотрудник.

Маркетинг и реклама

Отдел маркетинга может использовать системы управления проектами для подготовки рекламных кампаний и спецпроектов, бюджетирования, оценки эффективности продвижения в разных каналах. Например, при создании рекламной кампании в рамках одного проекта можно сделать несколько очередей для задач по контенту, дизайну, аналитике.

Использовать системы управления проектами для организации всех перечисленных сценариев одинаково могут как офлайн-команды, так и распределённые, сотрудники которых не находятся в одном офисе.

Подпишитесь
Суд вынес приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 10:16
Будут ли автобусы в Белгороде ехать без остановок при ракетной опасности?
Сегодня, 11:56
В отношении глав трёх районов в Белгородской области проведут служебную проверку
Сегодня, 07:56
В Белгородском районе доступна бесплатная связь, а в Белгороде — нет. Почему?
Сегодня, 11:45
Гладков представил нового чиновника в правительстве Белгородской области
Сегодня, 08:39
Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?
Сегодня, 13:37