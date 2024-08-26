Двое белгородцев получили ранения при повторном обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Вечером 26 августа ВСУ повторно обстреляли Шебекино. В результате атаки ранениями получили мужчина и женщина. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранения ног доставят в горбольницу №2 Белгорода.
Не обошлось и без разрушений. Так, в трёх частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы. В четвёртом домовладении пробило крышу и потолок. Осколками посекло два авто.
Информацию о последствиях до сих пор уточняют. На месте работают оперативные службы.
Отметим, что в первый раз за сутки ВСУ ударили по Шебекино ещё утром. Тогда ранены оказались двое мирных жителя: женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, а мужчина — минно-взрывную травму и ранение поясничной области.