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Последствия обстрела Шебекино

Двое белгородцев получили ранения при повторном обстреле Шебекино

26 августа 2024, 19:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино
ВСУ второй раз за сутки ударили по Шебекино. Повреждения получили частные дома и авто, пострадали два человека. Мужчину и женщину госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 26 августа ВСУ повторно обстреляли Шебекино. В результате атаки ранениями получили мужчина и женщина. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранения ног доставят в горбольницу №2 Белгорода.

Не обошлось и без разрушений. Так, в трёх частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы. В четвёртом домовладении пробило крышу и потолок. Осколками посекло два авто.

Информацию о последствиях до сих пор уточняют. На месте работают оперативные службы.

Отметим, что в первый раз за сутки ВСУ ударили по Шебекино ещё утром. Тогда ранены оказались двое мирных жителя: женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, а мужчина — минно-взрывную травму и ранение поясничной области.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Город Шебекино вновь подвергся обстрелу, есть раненые и разрушения
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