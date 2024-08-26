Белгородские поселения атаковали семь дронов ВСУ. Что известно о разрушениях?

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Вечером 26 августа ВСУ атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородской области. При этом, предварительно, везде обошлось без пострадавших мирных жителей.
Так, в селе Ржевка Шебекинского округа после обстрела и удара БПЛА повреждения получили кровли, фасады и остекления двух МКД и двух домовладений. Также на территории одного предприятия пострадало административное здание, ограждение, грузовой и легковой автомобили. В Масловой Пристани после атак трёх беспилотников оказались пробиты кровли производственных зданий одного сельхозпредприятия.
В селе Отрадное Белгородского района из-за детонации дрона сгорел легковой автомобиль. Водитель успел вовремя его покинуть. От медицинской помощи мужчина отказался.
В Берёзовке Борисовского района сдетонировал дрон, из-за чего осколками посекло забор частного дома, а в Вязовом Краснояружского района одно домовладение после удара FPV-дрона полностью сгорело.
Информация о последствиях до сих пор уточняется.