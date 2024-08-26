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Published Сегодня, 17:53

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Украинские дроны за вечер атаковали пять поселений Белгородской области

Белгородские поселения атаковали семь дронов ВСУ. Что известно о разрушениях?

26 августа 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney

Украинские дроны за вечер атаковали пять поселений Белгородской области

Под огнём ВСУ в очередной раз оказались белгородские поселения. Из мирных жителей никто не пострадал, но разрушения получили различные дома, авто и предприятия. Подробнее о произошедших атаках сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 26 августа ВСУ атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородской области. При этом, предварительно, везде обошлось без пострадавших мирных жителей.

Так, в селе Ржевка Шебекинского округа после обстрела и удара БПЛА повреждения получили кровли, фасады и остекления двух МКД и двух домовладений. Также на территории одного предприятия пострадало административное здание, ограждение, грузовой и легковой автомобили. В Масловой Пристани после атак трёх беспилотников оказались пробиты кровли производственных зданий одного сельхозпредприятия.

В селе Отрадное Белгородского района из-за детонации дрона сгорел легковой автомобиль. Водитель успел вовремя его покинуть. От медицинской помощи мужчина отказался.

В Берёзовке Борисовского района сдетонировал дрон, из-за чего осколками посекло забор частного дома, а в Вязовом Краснояружского района одно домовладение после удара FPV-дрона полностью сгорело.

Информация о последствиях до сих пор уточняется.

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