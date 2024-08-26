Белгородские поселения атаковали семь дронов ВСУ. Что известно о разрушениях?

Так, в селе Ржевка Шебекинского округа после обстрела и удара БПЛА повреждения получили кровли, фасады и остекления двух МКД и двух домовладений. Также на территории одного предприятия пострадало административное здание, ограждение, грузовой и легковой автомобили. В Масловой Пристани после атак трёх беспилотников оказались пробиты кровли производственных зданий одного сельхозпредприятия.