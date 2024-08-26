Белгородец в Воронеже до смерти избил мужчину в квартире, где делал ремонт

Известно, что 22 августа текущего года, когда белгородец проводил ремонт в чужой квартире, он познакомился на улице с мужчиной и за отдельную плату попросил помочь ему в хозяйственных вопросах. Незнакомец согласился, но позже поссорился с белгородцем, после чего его жестоко избили до смерти. Тело обнаружил хозяин квартиры, который приехал проверить результаты ремонтных работ.