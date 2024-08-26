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Белгородец в Воронеже до смерти избил мужчину в квартире, где делал ремонт

Белгородец в Воронеже до смерти избил мужчину в квартире, где делал ремонт

26 августа 2024, 13:54
Фото: 1MI
Белгородец делал ремонт в одной из квартир Воронежа, когда пригласил туда незнакомца и жестоко избил, после чего тот скончался. Жителя приграничного региона уже заключили под стражу, однако расследование дела ещё продолжается, отметили в пресс-службе воронежского следкома.

В одной из квартир многоэтажного дома в Воронеже правоохранительные органы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в убийстве оказался 32-летний житель села Никитовка Белгородской области.

Известно, что 22 августа текущего года, когда белгородец проводил ремонт в чужой квартире, он познакомился на улице с мужчиной и за отдельную плату попросил помочь ему в хозяйственных вопросах. Незнакомец согласился, но позже поссорился с белгородцем, после чего его жестоко избили до смерти. Тело обнаружил хозяин квартиры, который приехал проверить результаты ремонтных работ.

В отношении подозреваемого белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Его уже заключили под стражу, вскоре ему предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Ремонт#Воронеж#Смерть#Избиение#Белгород
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