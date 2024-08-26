Белгородец в Воронеже до смерти избил мужчину в квартире, где делал ремонт

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В одной из квартир многоэтажного дома в Воронеже правоохранительные органы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в убийстве оказался 32-летний житель села Никитовка Белгородской области.
Известно, что 22 августа текущего года, когда белгородец проводил ремонт в чужой квартире, он познакомился на улице с мужчиной и за отдельную плату попросил помочь ему в хозяйственных вопросах. Незнакомец согласился, но позже поссорился с белгородцем, после чего его жестоко избили до смерти. Тело обнаружил хозяин квартиры, который приехал проверить результаты ремонтных работ.
В отношении подозреваемого белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Его уже заключили под стражу, вскоре ему предъявят обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.