Пять домов, «Газель» и КамАЗ повреждены после атак на Белгородскую область

В Шебекинском горокруге после атак ВСУ повреждён транспорт. Так, в Муроме из-за взрыва после удара FPV-дрона серьёзно пострадало легковое авто. В Вознесеновке после прилёта на территории склада повреждены КамАЗ и «Газель». Кроме того, в помещении выбиты окна и пробита кровля.