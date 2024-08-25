Пять домов, «Газель» и КамАЗ повреждены после атак на Белгородскую область

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Есть разрушения.
В Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге после прилёта разбиты окна и посечены заборы в четырёх частных домах. В Горьковском после взрыва разрушена крыша частного дома.
В Шебекинском горокруге после атак ВСУ повреждён транспорт. Так, в Муроме из-за взрыва после удара FPV-дрона серьёзно пострадало легковое авто. В Вознесеновке после прилёта на территории склада повреждены КамАЗ и «Газель». Кроме того, в помещении выбиты окна и пробита кровля.
Напомним, что сегодня после обстрела в Шебекино разрушения выявили в шести частных домах, повреждено три машины. В Новой Таволжанке после нескольких атак БПЛА повреждён соцобъект. В Безымено после обстрела сгорели два дома.
В Петровке Белгородского района пострадали два частных и многоквартирный дом. В Соловьёвке сгорел коммерческий объект. Кроме того, в последнем из указанных населённых пунктов погиб мирный житель.