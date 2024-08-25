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Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Атакам ВСУ вновь подверглись Грайворонский и Шебекинский горокруга, повреждены дома и транспорт

Пять домов, «Газель» и КамАЗ повреждены после атак на Белгородскую область

25 августа 2024, 18:19
Фото: 1MI
Атакам ВСУ вновь подверглись Грайворонский и Шебекинский горокруга, повреждены дома и транспорт

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Разрушения также есть в помещении склада, повреждено легковое авто. Обстрелы и атаки дронов пришлись на Грайворонский и Шебекинский горокруга.
Сюжет
Обстрел

Четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Есть разрушения.

В Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге после прилёта разбиты окна и посечены заборы в четырёх частных домах. В Горьковском после взрыва разрушена крыша частного дома.

В Шебекинском горокруге после атак ВСУ повреждён транспорт. Так, в Муроме из-за взрыва после удара FPV-дрона серьёзно пострадало легковое авто. В Вознесеновке после прилёта на территории склада повреждены КамАЗ и «Газель». Кроме того, в помещении выбиты окна и пробита кровля.

Напомним, что сегодня после обстрела в Шебекино разрушения выявили в шести частных домах, повреждено три машины. В Новой Таволжанке после нескольких атак БПЛА повреждён соцобъект. В Безымено после обстрела сгорели два дома.

В Петровке Белгородского района пострадали два частных и многоквартирный дом. В Соловьёвке сгорел коммерческий объект. Кроме того, в последнем из указанных населённых пунктов погиб мирный житель.

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