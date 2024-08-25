«ПВОшники просто красавцы»: военкор — о возможном сбитии над Белгородом «Точки-У»

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Сегодня, 25 августа, в 14:56 над Белгородом, Белгородским районом и Шебекинским округом зазвучала сирена воздушной тревоги. Через минуту жители услышали громкие звуки, после которых на небе появились характерные для работы ПВО следы.
Отбой ракетной опасности объявили достаточно быстро — в 15:05.
Спустя время громкие звуки в приграничном городе прокомментировал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что система ПВО могла сбить над Белгородом одну ракету «Точки-У».
«По предварительной информации, одну „Точку-У“ сбили, тактическую ракету. Оперативно. Но вообще было два хлопка. ПВОшники просто красавцы, прекланяемся», — сообщил в своём Telegram-канале Сладков.
Официальной информации о произошедшем пока не было. Есть ли последствия на земле, неизвестно.