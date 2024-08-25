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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Следы на небе после громких звуков

«ПВОшники просто красавцы»: военкор — о возможном сбитии над Белгородом «Точки-У»

25 августа 2024, 13:21
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Следы на небе после громких звуков

Российский военкор предположил, что днём над Белгородом сбили одну «Точку-У»

Днём белгородцев испугали громкие звуки, которые раздались над регионом в момент действия ракетной опасности. Российский военкор предположил, что система ПВО уничтожила одну «Точку-У». Подробности сообщил Telegram-канал «Сладков+».
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 25 августа, в 14:56 над Белгородом, Белгородским районом и Шебекинским округом зазвучала сирена воздушной тревоги. Через минуту жители услышали громкие звуки, после которых на небе появились характерные для работы ПВО следы.

Отбой ракетной опасности объявили достаточно быстро — в 15:05.

Спустя время громкие звуки в приграничном городе прокомментировал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что система ПВО могла сбить над Белгородом одну ракету «Точки-У».

«По предварительной информации, одну „Точку-У“ сбили, тактическую ракету. Оперативно. Но вообще было два хлопка. ПВОшники просто красавцы, прекланяемся», — сообщил в своём Telegram-канале Сладков.

Официальной информации о произошедшем пока не было. Есть ли последствия на земле, неизвестно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Александр сладков#Сирена#Точка-у#Громкие звуки#Сирена воздушной тревоги#Тактические ракеты «Точка-У»
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