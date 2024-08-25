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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Максимальная температура воздуха в Белгородской области составит +34 ˚С

Очередная жаркая неделя ждёт белгородцев в конце августа

25 августа 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney

Максимальная температура воздуха в Белгородской области составит +34 ˚С

В понедельник, 26 августа, в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +34 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 26 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, предварительно — без существенных осадков. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с, днём — 5-10 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +29 ˚С до +34 ˚С — днём.

Во вторник и среду, 27 и 28 августа, температура воздуха составит +32 ˚С, а уже с четверга понизится до +29 ˚С. Похолодает ли на следующей неделе, пока спрогнозировать невозможно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Белгород#Жаркая погода
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