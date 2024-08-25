Очередная жаркая неделя ждёт белгородцев в конце августа

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Завтра, 26 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, предварительно — без существенных осадков. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с, днём — 5-10 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +29 ˚С до +34 ˚С — днём.
Во вторник и среду, 27 и 28 августа, температура воздуха составит +32 ˚С, а уже с четверга понизится до +29 ˚С. Похолодает ли на следующей неделе, пока спрогнозировать невозможно.