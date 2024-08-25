Новые жертвы и разрушения: как в Белгородской области прошло неспокойное воскресенье?

По словам главы региона, в Ракитном погибли пять человек, ещё 12 — девять взрослых и трое детей — получили ранения. В тяжёлом состоянии находились женщина и трое мужчин. Двоих детей с осколочными ранениями госпитализировали, третьему мальчику помощь оказали на месте.