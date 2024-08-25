Новые жертвы и разрушения: как в Белгородской области прошло неспокойное воскресенье?

Posted 25 августа, 15:30
Published 25 августа, 15:30
Modified 25 августа, 15:30
Updated 25 августа, 15:30
Новый день в Белгородской области сразу начался неспокойно: примерно в 00:11 жители Ракитного услышали череду громких звуков, после чего заметили огонь. Через пару часов о том, что произошло, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в Ракитном погибли пять человек, ещё 12 — девять взрослых и трое детей — получили ранения. В тяжёлом состоянии находились женщина и трое мужчин. Двоих детей с осколочными ранениями госпитализировали, третьему мальчику помощь оказали на месте.
В результате прилёта повреждения получил газопровод, из-за чего без газа остались жители Ракитного, Борисполья и Новоленинского. Также у некоторых жителей пропал свет.
Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 13 человек. В тяжёлом состоянии находятся шестеро белгородцев, включая 16-летнюю девушку.
Всего повреждения получили 12 домовладений, два коммерческих объекта, семь авто, газопровод и ЛЭП. Один из прилётов пришёлся на дорогу между магазином и частным домом, в котором скончалась местная жительница.
О произошедшем рассказали уцелевшие белгородцы. Так, женщина сообщила как погибла её сестра, а один мужчина потерял родного брата. Ранения получил и его племянник, которому в медучреждении проводили операцию. В другом домовладении от полученных травм скончалась собака.
Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») после обстрела Ракитного. Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также найдут и накажут причастных к теракту.
Утром ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородского района. В Петровке один БПЛА сбросил взрывное устройство, из-за чего в одном частном доме пострадала кровля и фасад, посекло один автомобиль.
После ещё нескольких атак во втором домовладении повредило забор и транспортное средство, а в МКД выбило окна и посекло фасад. В одной квартире пострадала внутренняя отделка и разрушился балкон.
В селе Соловьёвка же в результате сброса взрывного устройства сгорел коммерческий объект.
Сначала сообщалось, что при ударе ВСУ никто не пострадал, однако информацию позже изменили. Оказалось, что серьёзные ранения получил житель Соловьёвки. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
После очередной атаки разрушения заметили в Шебекино, Новой Таволжанке Шебекинского округа и Безымено Грайворонского округа. Пострадавших нет.
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе с 14:56 до 15:05 действовала ракетная опасность. Жители услышали громкие звуки, после которых в Сети появились фото со следами на небе.
Чуть позже военкор Александр Сладков предположил, что над Белгородом могли сбить одну «Точку-У». При этом официальной информации пока не было.
Повторно над Белгородом объявили ракетную опасность в 16:37. Отбой дали в 16:47. На этот раз сирена прозвучала по всему региону.