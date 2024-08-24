bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве площади Победы в Алексеевке

Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве площади Победы в Алексеевке

24 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
Благоустройство выполнялось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилищные условия и городская инфраструктура». Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Алексеевском округе, а именно в Алексеевке, завершены работы по проекту на площади Победы. Этот проект стал лауреатом Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды 2023 года в категории малых городов численностью до 50 тысяч человек.

Надеюсь, что и взрослые, и маленькие жители Алексеевки радуются этим изменениям. В ближайший приезд обязательно заеду, посмотрю, с каким качеством завершены эти работы.
Вячеслав Гладков

В ходе реализации проекта установили световую арку на входе, высадили деревья и обустроили зоны для отдыха. Также провели работы по наружному освещению, озеленению, созданию цветников, ремонту фундамента памятника В. И. Ленину, установки навесов, скамеек и велопарковок.

Кроме того, на площади организовали зону тихого отдыха с шахматными столиками, шезлонгами, качелями и навесами. Стоит отметить, что проект «Концепция благоустройства площади Победы и прилегающей территории» стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды 2023 года, с реализацией в 2024–2025 годах.

Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Продолжат ли в Белгороде выдавать паспорта туристов?Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в БелгородеГладков рассказал о реализации 143 инициатив белгородцев по проекту «Решаем вместе»
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Благоустройство#Озеленение#Национальный проект#Белгород#Вячеслав Гладков#Губернаторы#Формирование комфортной городской среды#Цветники#Хорошие новости#Велопарковки
Подпишитесь
Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду
Сегодня, 09:03
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Вчера, 06:35
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Вчера, 15:02
Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя
Сегодня, 05:00
Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 06:11
Вячеслав Гладков с Маратом Хуснуллиным осмотрели повреждённые дома в Шебекино
Сегодня, 07:44