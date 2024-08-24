Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве площади Победы в Алексеевке

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Алексеевском округе, а именно в Алексеевке, завершены работы по проекту на площади Победы. Этот проект стал лауреатом Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды 2023 года в категории малых городов численностью до 50 тысяч человек.
Надеюсь, что и взрослые, и маленькие жители Алексеевки радуются этим изменениям. В ближайший приезд обязательно заеду, посмотрю, с каким качеством завершены эти работы.
Вячеслав Гладков
В ходе реализации проекта установили световую арку на входе, высадили деревья и обустроили зоны для отдыха. Также провели работы по наружному освещению, озеленению, созданию цветников, ремонту фундамента памятника В. И. Ленину, установки навесов, скамеек и велопарковок.
Кроме того, на площади организовали зону тихого отдыха с шахматными столиками, шезлонгами, качелями и навесами. Стоит отметить, что проект «Концепция благоустройства площади Победы и прилегающей территории» стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды 2023 года, с реализацией в 2024–2025 годах.