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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах

В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах

24 августа 2024, 10:22
Фото: 1MI
Продажу ограничат 2 и 11 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В целях поддержания общественного порядка во время проведения Дня знаний и Всероссийского дня трезвости приняты определённые меры. Однако ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, которые продолжат свою деятельность по продаже алкогольной продукции.

Согласно региональному закону, розничная продажа алкоголя запрещена в день Дня знаний (1 сентября или следующий рабочий день, если 1 сентября приходится на выходной) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Таким образом, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, будет действовать 2 сентября и 11 сентября 2024 года на всей территории области.

Кроме того, в регионе продажа алкоголя также запрещена в День защиты детей (1 июня) и в дни последнего звонка и выпускных вечеров.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ограничения#День знаний#Всероссийский день трезвости#День защиты детей#Белгород#Розничная продажа#Выпускные вечера#Запрет на продажу алкоголя#Предприятия общественного питания
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