В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В целях поддержания общественного порядка во время проведения Дня знаний и Всероссийского дня трезвости приняты определённые меры. Однако ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, которые продолжат свою деятельность по продаже алкогольной продукции.
Согласно региональному закону, розничная продажа алкоголя запрещена в день Дня знаний (1 сентября или следующий рабочий день, если 1 сентября приходится на выходной) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября).
Таким образом, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, будет действовать 2 сентября и 11 сентября 2024 года на всей территории области.
Кроме того, в регионе продажа алкоголя также запрещена в День защиты детей (1 июня) и в дни последнего звонка и выпускных вечеров.