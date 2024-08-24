В Белгородском районе мирный житель получил ранения после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
После полуночи стало известно, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранения получил мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Скорая доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.
В посёлке после сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.
Напомним, после ещё одной атаки беспилотника в посёлке Вейделевка пострадал мужчина. Он получил ожог. Госпитализация не потребовалась. Помощь медики ему оказали на месте.