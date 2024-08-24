В Белгородском районе мирный житель получил ранения после атаки ВСУ

После полуночи стало известно, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранения получил мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Скорая доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.