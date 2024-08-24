bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Белгородском районе мирный житель получил ранения после атаки ВСУ

В Белгородском районе мирный житель получил ранения после атаки ВСУ

24 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
Мужчину доставили в областную клиническую больницу. О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

После полуночи стало известно, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранения получил мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Скорая доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

В посёлке после сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.

Напомним, после ещё одной атаки беспилотника в посёлке Вейделевка пострадал мужчина. Он получил ожог. Госпитализация не потребовалась. Помощь медики ему оказали на месте.

Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область, в Байцурах снова тушили пожарВСУ обстреляли 5 населённых пунктов Белгородской области: сгорели дом и соцобъектСуд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ
#Кристина Семенчук#Белгородский район#Администрация#Беспилотник#Вейделевка#Ожог#Взрывное устройство#Областная клиническая больница#Белгород#ВСУ#Ранения#Малиновка
Подпишитесь
Пострадавших от обстрелов в Белгородской области стало больше
Вчера, 21:17
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Вчера, 06:35
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Вчера, 15:02
Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя
Сегодня, 05:00
В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
Вчера, 12:01
Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?
Вчера, 14:43