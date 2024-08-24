Ранены люди, разрушены дома: ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В Белгородском районе атаки совершены на несколько посёлков и сел. Посёлки Малиновка, Политотдельский, Северный, а также сёла Бессоновка, Долбино, Журавлёвка, Петровка, Пушкарное, Черемошное и Ясные Зори подверглись обстрелу и налёту 14 боеприпасами и 13 беспилотниками. В результате система ПВО сбила шесть беспилотников. Двое мирных жителей получили ранения и были госпитализированы.
В посёлке Малиновка мужчина пострадал от атаки беспилотника, а другой мужчина обратился за медицинской помощью после обстрела села Ясные Зори.
Легковой автомобиль полностью уничтожен, а также повреждены один многоквартирный дом, шесть частных домов, три легковых автомобиля, трактор, социальный объект и производственное здание на сельском хозяйственном предприятии.
В Борисовском районе село Байцуры атаковали беспилотниками. В результате полностью сгорели частный дом и социальный объект. Также повреждены два двухквартирных дома и девять частных домов, а также социальный объект.
В Валуйском городском округе по сёлам Кукуевка и Старый Хутор совершены атаки с использованием четырёх боеприпасов в одном обстреле и одним беспилотником. Пострадали частный дом и надворная постройка.
В Вейделевском районе над посёлком Вейделевка был сбит БПЛА самолётного типа системой ПВО. Результатом падения обломков было ранение одного мирного жителя, который получил ожог. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Были повреждены два многоквартирных дома, социальный объект и легковой автомобиль.
В Волоконовском районе по селу Тишанка и хуторам Старый и Шаховка выпустили 10 боеприпасов в результате трёх обстрелов и атаки беспилотников. Повреждены три частных дома, «КамАЗ» и пять легковых автомобилей.
В Грайворонском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпустили 38 боеприпасов в результате восьми обстрелов и атак беспилотников. Пострадал только один частный дом.
В Краснояружском районе по селу Вязовое выпустили 20 боеприпасов в результате трёх обстрелов. Повреждений не зарегистрировано.
Над Прохоровским районом сбили БПЛА самолётного типа системой ПВО. Повреждений не обнаружено.
В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и хутору Мухин выпустили 12 беспилотников, из которых три сбиты, и 27 боеприпасов в результате семи обстрелов. Пострадали 15 частных домов, надворная постройка, складские помещения на сельском хозяйственном предприятии, «ГАЗель» и комбайн. Было ранено две мирных жительницы. Женщине с осколочным ранением ноги оказали необходимую помощь в больнице, и она отказалась от госпитализации. Другая женщина с баротравмой получила помощь на месте от бригады медиков. Пострадавшие будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.