Ранены люди, разрушены дома: ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области

В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и хутору Мухин выпустили 12 беспилотников, из которых три сбиты, и 27 боеприпасов в результате семи обстрелов. Пострадали 15 частных домов, надворная постройка, складские помещения на сельском хозяйственном предприятии, «ГАЗель» и комбайн. Было ранено две мирных жительницы. Женщине с осколочным ранением ноги оказали необходимую помощь в больнице, и она отказалась от госпитализации. Другая женщина с баротравмой получила помощь на месте от бригады медиков. Пострадавшие будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.