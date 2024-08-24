Пострадавших от обстрелов в Белгородской области стало больше

Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
В Белгородской области пострадали ещё двое мирных жителей. Женщина почувствовала недомогание после обстрела Ржевки в Шебекинском горокруге. Лечиться она будет амбулаторно. У женщины, напомним, повреждён дом.
Кроме того, пострадал мужчина в Ясных Зорях в Белгородском районе. Он получил баротравму. Состояние пострадавшего оценивают как удовлетворительное. Тем не менее мужчина пока останется в больнице.
Напомним, что ещё одна женщина 23 августа тоже пострадала в Ржевке. У неё осколочное ранение ноги.