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Published Сегодня, 21:17

Modified Сегодня, 21:19

Updated Сегодня, 21:19

Пострадавших от обстрелов в Белгородской области стало больше

Пострадавших от обстрелов в Белгородской области стало больше

23 августа 2024, 21:17
Фото: 1MI
Помощь медиков понадобилась мужчине и женщине. Оба они пострадали после обстрелов. Мужчину пришлось госпитализировать.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области пострадали ещё двое мирных жителей. Женщина почувствовала недомогание после обстрела Ржевки в Шебекинском горокруге. Лечиться она будет амбулаторно. У женщины, напомним, повреждён дом.

Кроме того, пострадал мужчина в Ясных Зорях в Белгородском районе. Он получил баротравму. Состояние пострадавшего оценивают как удовлетворительное. Тем не менее мужчина пока останется в больнице.

Напомним, что ещё одна женщина 23 августа тоже пострадала в Ржевке. У неё осколочное ранение ноги.

Мирная жительница ранена после обстрела Белгородской области
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