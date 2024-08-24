После атаки дронов ВСУ в Белгородской области сгорел частный дом

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По предварительным данным, после атак никто не пострадал. В селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак беспилотников загорелась крыша частного дома. Силами ДПД очаг возгорания оперативно потушили. В доме повреждены кровля и окна.
В селе Безымено Грайворонского округа вследствие повторных атак дронов сгорел частный дом.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак дронов-камикадзе повреждены две хозпостройки на территории частных домов.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, ранее в селе Никольское Белгородского района беспилотник атаковал машину. Пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму правого плеча. На попутном транспорте его доставили в горбольницу №2 Белгорода.