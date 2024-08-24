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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

После атаки дронов ВСУ в Белгородской области сгорел частный дом

После атаки дронов ВСУ в Белгородской области сгорел частный дом

24 августа 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Три населённых пункта Белгородской области атаковали дроны ВСУ. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

По предварительным данным, после атак никто не пострадал. В селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак беспилотников загорелась крыша частного дома. Силами ДПД очаг возгорания оперативно потушили. В доме повреждены кровля и окна.

В селе Безымено Грайворонского округа вследствие повторных атак дронов сгорел частный дом.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак дронов-камикадзе повреждены две хозпостройки на территории частных домов.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, ранее в селе Никольское Белгородского района беспилотник атаковал машину. Пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму правого плеча. На попутном транспорте его доставили в горбольницу №2 Белгорода.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Беспилотники#Раненый#Хозпостройки
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