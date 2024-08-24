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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Новая атака украинских дронов на Белгородскую область: под ударом оказались три села

Новая атака украинских дронов на Белгородскую область: под ударом оказались три села

24 августа 2024, 18:09
Фото: Изображение Midjourney
Вооружённые силы Украины атаковали три села в Белгородской области. Снова с помощью беспилотников. Есть разрушения в частном секторе, повреждены здания и автомобили.

Ещё три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов и БПЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирного населения.

Разрушения есть в двух сёлах Шебекинского горокруга. Муром атаковали сразу пять дронов-камикадзе. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Повреждения получили также административное здание и хозяйственный объект.

В многострадальной Новой Таволжанке ещё один дрон взорвался между двумя частными домами. У них пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал Волоконовский район. В селе Новое из-за сброса взрывного устройства, осколками посекло два легковых авто.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Шебекинский городской округ#Атака#Разрушения#Беспилотники#Дроны
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