Новая атака украинских дронов на Белгородскую область: под ударом оказались три села

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Ещё три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов и БПЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирного населения.
Разрушения есть в двух сёлах Шебекинского горокруга. Муром атаковали сразу пять дронов-камикадзе. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Повреждения получили также административное здание и хозяйственный объект.
В многострадальной Новой Таволжанке ещё один дрон взорвался между двумя частными домами. У них пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы.
Кроме того, украинский беспилотник атаковал Волоконовский район. В селе Новое из-за сброса взрывного устройства, осколками посекло два легковых авто.