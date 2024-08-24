Новая атака украинских дронов на Белгородскую область: под ударом оказались три села

Ещё три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов и БПЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирного населения.



Разрушения есть в двух сёлах Шебекинского горокруга. Муром атаковали сразу пять дронов-камикадзе. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Повреждения получили также административное здание и хозяйственный объект.



В многострадальной Новой Таволжанке ещё один дрон взорвался между двумя частными домами. У них пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы.



Кроме того, украинский беспилотник атаковал Волоконовский район. В селе Новое из-за сброса взрывного устройства, осколками посекло два легковых авто.