В Белгороде около частного дома нашли пожилого мужчину без сознания

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В редакцию Бел.Ру обратились читатели. Они прислали фото мужчины без сознания, который находился возле частного дома на улице Чапаева в Белгороде. В региональном управлении МВД журналистам Бел.Ру сообщили, что лежащего на тротуаре возле частного дома пожилого мужчину нашёл экипаж отдельной роты ППСП УМВД России по Белгороду во время патрулирования.
Один из патрульных начал оказывать ему первую помощь, а второй в это время вызвал на место скорую помощь.
В ведомстве добавили, что мужчина подавал признаки жизни, однако в чувства не приходил. Сотрудники полиции передали гражданина прибывшим на вызов медикам.