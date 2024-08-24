В Белгороде около частного дома нашли пожилого мужчину без сознания

В редакцию Бел.Ру обратились читатели. Они прислали фото мужчины без сознания, который находился возле частного дома на улице Чапаева в Белгороде. В региональном управлении МВД журналистам Бел.Ру сообщили, что лежащего на тротуаре возле частного дома пожилого мужчину нашёл экипаж отдельной роты ППСП УМВД России по Белгороду во время патрулирования.