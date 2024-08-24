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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Белгороде около частного дома нашли пожилого мужчину без сознания

В Белгороде около частного дома нашли пожилого мужчину без сознания

24 августа 2024, 13:46
Фото: bel.ru
Читатели Бел.Ру заметили мужчину без сознания возле частного дома недалеко от кругового перекрёстка на ул. Чапаева. В региональном управлении МВД сообщили подробности.

В редакцию Бел.Ру обратились читатели. Они прислали фото мужчины без сознания, который находился возле частного дома на улице Чапаева в Белгороде. В региональном управлении МВД журналистам Бел.Ру сообщили, что лежащего на тротуаре возле частного дома пожилого мужчину нашёл экипаж отдельной роты ППСП УМВД России по Белгороду во время патрулирования.

Фото: bel.ru

Один из патрульных начал оказывать ему первую помощь, а второй в это время вызвал на место скорую помощь.

В ведомстве добавили, что мужчина подавал признаки жизни, однако в чувства не приходил. Сотрудники полиции передали гражданина прибывшим на вызов медикам.

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