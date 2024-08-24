На территории Белгородской области продлили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
С 26 августа по 15 сентября 2024 года на землях лесного фонда России и участках, занятой лесными насаждениями в границах охраняемых природных территорий региона, установлен особый противопожарный режим. Данное решение приняли в связи с установленной жаркой, сухой и ветреной погодой, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров в Белгородской области.
В период действия режима запрещаются проникновение граждан в леса, въезд автомобилей, проведение массовых мероприятий, разжигание костров, а также выполнение лесозаготовительных работ и использование открытого огня.
Лесничества совместно с сотрудниками полиции и общественными инспекторами ежедневно патрулируют лесные территории для выявления нарушений.
Министерство природопользования области напоминает, что за нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Необходимо сообщать о пожарах и правонарушениях в региональную диспетчерскую службу по телефону 8 (4722) 33-66-97 или по единому номеру лесной охраны 8-800-100-94-00.