На территории Белгородской области продлили особый противопожарный режим

С 26 августа по 15 сентября 2024 года на землях лесного фонда России и участках, занятой лесными насаждениями в границах охраняемых природных территорий региона, установлен особый противопожарный режим. Данное решение приняли в связи с установленной жаркой, сухой и ветреной погодой, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров в Белгородской области.