Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По данным губернатора, ранним утром над посёлком Вейделевка система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог.
Медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
После атаки в посёлке в одном многоквартирном доме посечён фасад, во втором — выбиты окна в трёх квартирах. В одном социальном объекте повреждены остекление и ограждение. Также осколки посекли один автомобиль.
Администрация и оперативные службы должны продолжить подомовой обход в светлое время суток.
Напомним, ночью стало известно, что после обстрела Ржевки в Шебекинском округе одна женщина почувствовала недомогание. Ей назначили амбулаторное лечение. Дом белгородки был повреждён.
Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Ясные Зори пострадал мужчина. Он получил баротравму, однако его состояние оценивают как удовлетворительное.