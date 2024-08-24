bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

24 августа 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях. Мирному жителю оказали помощь на месте.

По данным губернатора, ранним утром над посёлком Вейделевка система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог.

Медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

После атаки в посёлке в одном многоквартирном доме посечён фасад, во втором — выбиты окна в трёх квартирах. В одном социальном объекте повреждены остекление и ограждение. Также осколки посекли один автомобиль.

Администрация и оперативные службы должны продолжить подомовой обход в светлое время суток.

Напомним, ночью стало известно, что после обстрела Ржевки в Шебекинском округе одна женщина почувствовала недомогание. Ей назначили амбулаторное лечение. Дом белгородки был повреждён.

Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Ясные Зори пострадал мужчина. Он получил баротравму, однако его состояние оценивают как удовлетворительное.

Несколько пожаров произошло из-за атак украинских дронов на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом и надворные постройки сгорели после атаки беспилотника в Белгородской областиБеспилотник взорвался на территории с/х предприятия под БелгородомЧто известно о разрушениях после атаки дронов под Белгородом?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Администрация#Беспилотник#Медики#Госпитализация#Армия#Белгород#Повреждения#ВСУ#Ржевка#Посёлок#Оперативные службы
Подпишитесь
Пострадавших от обстрелов в Белгородской области стало больше
Вчера, 21:17
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Вчера, 06:35
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Вчера, 15:02
Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя
Сегодня, 05:00
В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
Вчера, 12:01
Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?
Вчера, 14:43