ЕР предложила включить в бюджет 2025–2027 расходы на соцобязательства

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Председатель партии Дмитрий Медведев в своем выступлении на заседании программной комиссии с участием федеральных министров коснулся темы подготовки федерального бюджета на 2025–2027 годы, а также затронул вопросы финансирования положений народной программы «Единой России». Он указал, что партия в полной мере привлечена к разработке бюджета, пишет newsnn.ru
Говоря о народной программе ЕР, председатель партии Дмитрий Медведев заверил, что приоритетные направления этой программы продолжают оставаться неизменными, а первоочередная задача заключается в том, чтобы обеспечить обороноспособность и безопасность государства, а также социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, их семьям.
По словам Медведева, актуальность сохраняют и другие задачи, которые партии необходимо держать на контроле.
Дмитрий Медведев также рассказал о создании государственного фонда поддержки участников СВО, уровень финансирования которого в будущем году будет сохранен на прежнем уровне. С точки зрения Медведева, наиболее актуальными остаются вопросы развития новых регионов.
Председатель партии подтвердил, что «Единая Россия» планирует продолжать выполнение всех социальных обязательств перед россиянами. Семьям с детьми «Единая Россия» оказывает последовательную поддержку. И в дальнейшем эта политика не претерпит изменений. Средства на обеспечение семейной ипотеки предполагается предусмотреть в новом бюджете.
Реализации социальной части национальных целей развития страны, заявленных президентом, уделят особое внимание. По этим направлениям партия уже достигла значимых результатов. В частности, в программу капитального ремонта школ в этом году попало более тысячи учебных заведений, в том числе в новых регионах.
По информации председателя ЕР, средства на дальнейшую реализацию программы должны быть предусмотрены в новом бюджете. Ежегодно на реализацию программы направляют около 60 миллиардов рублей, и она, как и другие социальные программы, должна получить дальнейшее развитие.
По данным сайта «Единой России», особая поддержка при работе партии над бюджетом будет оказана регионам. Дмитрий Медведев также подчеркнул, что в обязанности «Единой России» входит предоставление отчетов о выполнении своих социальных обязательств. За последние шесть месяцев благодаря поправкам партии финансовое обеспечение выросло на 165 миллиардов рублей.
«При поддержке „Единой России“ определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ — 7,2 миллиарда рублей. На комплексное развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. За счёт новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе „Семейная ипотека“», — подвел итог Дмитрий Медведев. С 2024 года удалось расширить бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Объемы финансирования бесплатного горячего питания в начальной школе нарастили на 3,5 миллиарда рублей. Это решение затронет семь миллионов детей ежегодно, подвел итог председатель ЕР.