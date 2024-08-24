ЕР предложила включить в бюджет 2025–2027 расходы на соцобязательства

«При поддержке „Единой России“ определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ — 7,2 миллиарда рублей. На комплексное развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. За счёт новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе „Семейная ипотека“», — подвел итог Дмитрий Медведев. С 2024 года удалось расширить бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Объемы финансирования бесплатного горячего питания в начальной школе нарастили на 3,5 миллиарда рублей. Это решение затронет семь миллионов детей ежегодно, подвел итог председатель ЕР.