Безопасность школ проверили перед началом нового учебного года в Белгороде

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Специальная комиссия завершила проверку готовности школ Белгорода к новому учебному году. В приёмке участвовали сотрудники управления образования, Центра гигиены и эпидемиологии, управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций.
Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Большинство мер, направленных на её обеспечение, были введены ещё в прошлом году. Окна в школах были защищены бронеплёнкой, а в зданиях оборудованы места для укрытий. На территории учреждений также разместили модульные защитные конструкции.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации была разработана система навигации и укомплектованы аптечки. Педагоги прошли курсы по оказанию первой помощи, а со школьниками с сентября начнут регулярно проводить тренировки, чтобы отработать план действий во время нештатной ситуации.
Кроме того, для обучающихся были разработаны маршруты передвижения: дом — укрытие — школа — укрытие — дом.
Напомним, что на территорию школ будут допускаться только ученики и сотрудники учреж