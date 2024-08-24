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Published Сегодня, 19:15

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Updated Сегодня, 19:15

Безопасность школ проверили перед началом нового учебного года в Белгороде

Безопасность школ проверили перед началом нового учебного года в Белгороде

24 августа 2024, 19:15
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде завершилась приёмка школ, об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. Особое внимание уделили вопросам безопасности и оснащённости учреждений всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации.
Сюжет
Школы

Специальная комиссия завершила проверку готовности школ Белгорода к новому учебному году. В приёмке участвовали сотрудники управления образования, Центра гигиены и эпидемиологии, управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций.

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Большинство мер, направленных на её обеспечение, были введены ещё в прошлом году. Окна в школах были защищены бронеплёнкой, а в зданиях оборудованы места для укрытий. На территории учреждений также разместили модульные защитные конструкции.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации была разработана система навигации и укомплектованы аптечки. Педагоги прошли курсы по оказанию первой помощи, а со школьниками с сентября начнут регулярно проводить тренировки, чтобы отработать план действий во время нештатной ситуации.

Кроме того, для обучающихся были разработаны маршруты передвижения: дом — укрытие — школа — укрытие — дом.

Напомним, что на территорию школ будут допускаться только ученики и сотрудники учреж

Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
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