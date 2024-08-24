Безопасность школ проверили перед началом нового учебного года в Белгороде

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Большинство мер, направленных на её обеспечение, были введены ещё в прошлом году. Окна в школах были защищены бронеплёнкой, а в зданиях оборудованы места для укрытий. На территории учреждений также разместили модульные защитные конструкции.