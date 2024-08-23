ВСУ ударили по комбайну, «Газели» и двум легковушкам в Белгородской области

Posted 23 августа, 06:45
Published 23 августа, 06:45
Modified 23 августа, 06:47
Updated 23 августа, 06:47
Транспорт вновь стал целью ВСУ при атаке дронов. Последствия зафиксированы в нескольких населённых пунктах.
В шебекинской Графовке из-за атаки дрона повреждён комбайн. В волоконовской Тишанке пострадали два легковых автомобиля после сброса взрывных устройств с беспилотников.
В Черемошном в Белгородском районе беспилотник атаковал «Газель»: в машине повреждены остекление, кузов и колёса.
Напомним, что накануне в результате нескольких ударов БПЛА горели дома, хозпостройки, гаражи.