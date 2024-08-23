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Posted 23 августа, 06:45

Published 23 августа, 06:45

Modified 23 августа, 06:47

Updated 23 августа, 06:47

ВСУ ударили по комбайну, «Газели» и двум легковушкам в Белгородской области

ВСУ ударили по комбайну, «Газели» и двум легковушкам в Белгородской области

23 августа 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Происшествия случились в Белгородском и Волоконовском районах, Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Транспорт вновь стал целью ВСУ при атаке дронов. Последствия зафиксированы в нескольких населённых пунктах.

В шебекинской Графовке из-за атаки дрона повреждён комбайн. В волоконовской Тишанке пострадали два легковых автомобиля после сброса взрывных устройств с беспилотников.

В Черемошном в Белгородском районе беспилотник атаковал «Газель»: в машине повреждены остекление, кузов и колёса.

Напомним, что накануне в результате нескольких ударов БПЛА горели дома, хозпостройки, гаражи.

После атак дронов в Белгородской области горели дома, гаражи, хозпостройки
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Волоконовский район#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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