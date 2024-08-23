ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область, в Байцурах снова тушили пожар

Posted 23 августа, 17:27
Published 23 августа, 17:27
Modified 23 августа, 17:29
Updated 23 августа, 17:29
В Ржевке Шебекинского городского округа в одном из домов пострадала стена от повторного обстрела, а в двух других домах разбиты окна. В селе Муром была разрушена дворовая пристройка. В Шебекино — пробита крыша частного дома.
Снова ВСУ атаковано село Байцуры Борисовского района. Одна из атак вызвала пожар в здании соцобъекта, однако он был быстро потушен при помощи огнетушителя. Ещё два дрона повредили кровли двух двухквартирных домов.
В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе подорвался на территории загородного дома, разбив окна, повредив забор и пробив крышу хозпостройки.
В селе Тишанка Волоконовского района повреждены два легковых автомобиля из-за сброса взрывных устройств с беспилотников.
Информация о последствиях находится на стадии уточнения.