Владислав Чесноков сразу понял, что работа в шахте — его призвание

— А вот это как раз стереотип, — парирует лебединец. — У нас в компании есть такая ценность, как Забота. Надо заботиться о себе? Надо! Вот я и соблюдаю правила безопасности! А ещё надо заботиться об окружающих, верно? Вот поэтому не гоняю, думаю о других участниках движения и пешеходах!