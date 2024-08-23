Владислав Чесноков сразу понял, что работа в шахте — его призвание

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Молодой стволовой ждал первого спуска под землю с нетерпением, но и с опаской:
— Слышал, что не все выдерживают замкнутого пространства, «давящей» породы. Мне, наоборот, оказалось легко. Сразу понял: моё! — вспоминает Владислав.
Через год он переквалифицировался в крепильщики, дополнительно освоил специальность машиниста электровоза.
— Наша профессия объединяет работу строителя и железнодорожника, — поясняет универсальный специалист.
Бетон, лопата, лом
Вместе с коллегами Чесноков укрепляет поверхности штреков, чтобы по ним было безопасно и удобно передвигаться:
— Ставим арочные крепи и укрепляем их раствором для прочности конструкции. На нас — все бетонные работы: заливаем ступеньки и площадки в шахте. Сегодня уже готов раствор, чтобы сделать водоотливной лоток, — показывает Владислав на бетонно-растворный узел. — Сейчас будем спускать его в туннель.
А ещё бригада выполняет настилку для подземной железной дороги, меняет старые шпалы и рельсовые пути, укладывает новые. Помогает вывозить из штреков породу:
— С помощью лома, кайла и лопаты выбираем из штреков горную массу, грузим в вагонетки, — поясняет Чесноков.
Физические нагрузки тут приличные: крепильщики даже шутят, что в спортзал можно не ходить. Владислав же уверяет, что работа «и мозги качать» помогает:
— Конечно, физически сложно, особенно в первые годы. Но постепенно перенимаешь опыт старших коллег или сам находишь способы выполнить работу с меньшими трудозатратами. При этом важно оценить риски и сделать всё правильно, качественно, безопасно.
Ветер в лицо
Получив квалификацию машиниста электровоза, Чесноков начал доставлять коллег в удалённые районы шахты, подвозить к месту работ строительные материалы, механизмы и вспомогательное оборудование:
— Перевожу всё: от болтов скрепления рельсовых путей до арочной крепи, — улыбается он.
Несмотря на то, что электровоз-«малыш» весом около семи тонн развивает скорость не более двадцати километров в час, внимание и бдительность на подземном транспорте не менее важны, чем при управлении наземной техникой. Машинисту в шахте нужно следить и за целостностью покрытия, отсутствием камней на путях и, конечно, скоростной режим соблюдать.
— Разница в габаритах и грузоподъёмности между подземным электровозом и теми, что ездят по поверхности, существенная. Но всё равно есть ощущение свободы, дует ветер в лицо. Мы, байкеры, это любим! — смеётся Владислав.
— Байкеры?!
«Наслаждаюсь»
Владислав — настоящий фанат мототехники. Он до сих пор тепло вспоминает первый скутер, который подарил подростку отец. Рос младший Чесноков — «росла» и техника. Уже несколько лет в тёплое время года на работу Владислав ездит на мотоцикле. Сегодня управляет мощным стрит-байком.
— Нравится ловить ветер, вдыхать свежий воздух! Особенно сейчас, в августе, когда запах сладковатый и пропитан дымком. Еду и наслаждаюсь, — с упоением рассказывает крепильщик дренажной шахты.
— Говорят, мотоциклисты часто нарушают ПДД…
— А вот это как раз стереотип, — парирует лебединец. — У нас в компании есть такая ценность, как Забота. Надо заботиться о себе? Надо! Вот я и соблюдаю правила безопасности! А ещё надо заботиться об окружающих, верно? Вот поэтому не гоняю, думаю о других участниках движения и пешеходах!
В нашем подразделении особый микроклимат: семейный, душевный, поэтому прихожу на работу с удовольствием. Приятно, когда ламповщик, выдавая самоспасатели и фонари, желает доброй смены — спускаюсь в шахту с настроением.