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В ресторане «Ривьера-Сити» появился новый генеральный директор

В ресторане «Ривьера-Сити» появился новый генеральный директор

23 августа 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Изменения произошли 19 августа. Сведения уже внесли в ЕГРЮЛ.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в компании ООО «Ресторан Ривьера-Сити» произошли изменения. С 19 августа новым руководителем стала Елена Туранова. Соответствующие изменения внесли в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Организация «Ресторан Ривьера-Сити» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году. Учредитель — Дмитрий Макаров. По итогам 2023 года выручка компании составила 35,4 млн рублей, а убыток превысил 71 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор сменился в компании «Ресторан Ривьера». С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого во главе была Вера Горина.

«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
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