В ресторане «Ривьера-Сити» появился новый генеральный директор

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в компании ООО «Ресторан Ривьера-Сити» произошли изменения. С 19 августа новым руководителем стала Елена Туранова. Соответствующие изменения внесли в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
Организация «Ресторан Ривьера-Сити» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году. Учредитель — Дмитрий Макаров. По итогам 2023 года выручка компании составила 35,4 млн рублей, а убыток превысил 71 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор сменился в компании «Ресторан Ривьера». С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого во главе была Вера Горина.