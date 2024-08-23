В мэрии Белгорода не знают, как организуют «выделенку» и велодорожку на Новом мосту

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Как обустроят велодорожку и выделенную полосу для общественного транспорта на Новом мосту в Белгороде? В мэрии не дали точного ответа на этот вопрос.
Ранее мы писали, что администрация Белгорода опубликовала закупку на подготовку документов к ремонту моста к улице Николая Чумичова. На документацию потратят 3,5 млн рублей. В документах закупки говорится, что на путепроводе появятся выделенная полоса и велодорожка.
Журналистка Бел.Ру решила уточнить, как именно их организуют, у министра транспорта Сергея Евтушенко, когда он проводил прямую трансляцию. Правда, вопрос в эфир не взяли, но мэрия ответила позже:
«Обустройство выделенной полосы для движения общественного транспорта, а также велодорожки будет рассмотрено при производстве работ по ремонту указанного объекта. В текущем году данные мероприятия не предусмотрены».