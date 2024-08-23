В мэрии Белгорода не знают, как организуют «выделенку» и велодорожку на Новом мосту

Ранее мы писали, что администрация Белгорода опубликовала закупку на подготовку документов к ремонту моста к улице Николая Чумичова. На документацию потратят 3,5 млн рублей. В документах закупки говорится, что на путепроводе появятся выделенная полоса и велодорожка.