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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В мэрии Белгорода не знают, как организуют «выделенку» и велодорожку на Новом мосту

В мэрии Белгорода не знают, как организуют «выделенку» и велодорожку на Новом мосту

23 августа 2024, 16:32
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что при подготовке документации для капитального ремонта Нового моста в Белгороде рассмотрят введение на этом участке выделенной полосы и велодорожек.

Как обустроят велодорожку и выделенную полосу для общественного транспорта на Новом мосту в Белгороде? В мэрии не дали точного ответа на этот вопрос.

Ранее мы писали, что администрация Белгорода опубликовала закупку на подготовку документов к ремонту моста к улице Николая Чумичова. На документацию потратят 3,5 млн рублей. В документах закупки говорится, что на путепроводе появятся выделенная полоса и велодорожка.

Журналистка Бел.Ру решила уточнить, как именно их организуют, у министра транспорта Сергея Евтушенко, когда он проводил прямую трансляцию. Правда, вопрос в эфир не взяли, но мэрия ответила позже:

«Обустройство выделенной полосы для движения общественного транспорта, а также велодорожки будет рассмотрено при производстве работ по ремонту указанного объекта. В текущем году данные мероприятия не предусмотрены».
На Новом мосту в Белгороде могут появиться велодорожка и «выделенка»?
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#Алёна Мальцева#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Новый мост#Белгород#Велодорожки
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