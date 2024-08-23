В белгородское приграничье поступила новая партия РЭБов. Где их установят?

Сегодня, 23 августа, в регион доставили новую партию специального оборудования, которое установят в приграничных муниципалитетах Белгородской области. РЭБы и детекторы для обнаружения дронов установят в Краснояружском и Борисовском районах, а также в Грайворонском и Валуйском горокругах.