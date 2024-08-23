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Привезённое в регион оборудование

В белгородское приграничье поступила новая партия РЭБов. Где их установят?

23 августа 2024, 08:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Привезённое в регион оборудование

Новую партию РЭБов установят на транспорте в белгородском приграничье

В регион доставили новую партию РЭБов и детекторов для обнаружения дронов. Их установят на коммунальные машины и пассажирский транспорт в четырёх приграничных муниципалитетах Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков.

Сегодня, 23 августа, в регион доставили новую партию специального оборудования, которое установят в приграничных муниципалитетах Белгородской области. РЭБы и детекторы для обнаружения дронов установят в Краснояружском и Борисовском районах, а также в Грайворонском и Валуйском горокругах.

Глава региона пояснил, что устройства радиоэлектронной борьбы установят на пассажирском транспорте и коммунальных машинах, поскольку в последнее время участились атаки на транспорт.

«Определить, на какие конкретно машины будут устанавливать оборудование, главы муниципалитетов должны сами. Также их зона ответственности включает эксплуатацию и контроль полученных единиц. Пользоваться оборудованием мы научим, но всё-таки главное, чтобы техника не стояла и помогала спасать человеческие жизни», — добавил губернатор.
Привезённое в регион оборудованиеПривезённое в регион оборудование
Привезённое в регион оборудованиеПривезённое в регион оборудование
Привезённое в регион оборудованиеПривезённое в регион оборудование
Привезённое в регион оборудованиеПривезённое в регион оборудование
Привезённое в регион оборудование
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Для белгородских детей из приграничья запустят школьные автобусы, оснащённые РЭБ
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#РЭБ
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