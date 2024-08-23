В белгородское приграничье поступила новая партия РЭБов. Где их установят?

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Сегодня, 23 августа, в регион доставили новую партию специального оборудования, которое установят в приграничных муниципалитетах Белгородской области. РЭБы и детекторы для обнаружения дронов установят в Краснояружском и Борисовском районах, а также в Грайворонском и Валуйском горокругах.
Глава региона пояснил, что устройства радиоэлектронной борьбы установят на пассажирском транспорте и коммунальных машинах, поскольку в последнее время участились атаки на транспорт.
«Определить, на какие конкретно машины будут устанавливать оборудование, главы муниципалитетов должны сами. Также их зона ответственности включает эксплуатацию и контроль полученных единиц. Пользоваться оборудованием мы научим, но всё-таки главное, чтобы техника не стояла и помогала спасать человеческие жизни», — добавил губернатор.