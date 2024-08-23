Похолодания не ждать? Белгородцев снова предупреждают о жаре

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Завтра, 24 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, предварительно — без существенных осадков. Ветер северной четверти в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с, днём — 7-12 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +29 ˚С до +34 ˚С — днём. При этом синоптики предупреждают о возможном повышении столбика термометра до +35 ˚С.
В воскресенье, 25 августа, ожидается солнечная погода с температурой +33 ˚С днём и +19 ˚С ночью.
Добавим, что жара длится в Белгородской области уже около недели. Когда она сменится похолоданием, пока не известно. Однако со вторника, 27 августа, средняя суточная температура воздуха будет составлять около +29 ˚С.