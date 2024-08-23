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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Выходные в Белгородской области будут жаркими

Похолодания не ждать? Белгородцев снова предупреждают о жаре

23 августа 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
Выходные в Белгородской области будут жаркими

В Белгороде в конце августа температура воздуха поднимется до +35 ˚С

В выходные, 24 и 25 августа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +35 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 24 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, предварительно — без существенных осадков. Ветер северной четверти в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с, днём — 7-12 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +29 ˚С до +34 ˚С — днём. При этом синоптики предупреждают о возможном повышении столбика термометра до +35 ˚С.

В воскресенье, 25 августа, ожидается солнечная погода с температурой +33 ˚С днём и +19 ˚С ночью.

Добавим, что жара длится в Белгородской области уже около недели. Когда она сменится похолоданием, пока не известно. Однако со вторника, 27 августа, средняя суточная температура воздуха будет составлять около +29 ˚С.

Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивит
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Новости Белгорода#Белгород#Жаркая погода
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