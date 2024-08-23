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Белгород тоже подвергся накануне атаке ВСУ, есть разрушения

Под ударом был в том числе Белгород: как прошёл очередной неспокойный день в регионе

23 августа 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
Белгород тоже подвергся накануне атаке ВСУ, есть разрушения

ВСУ ударили по Белгороду и семи районам

Восемь белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки. Ранены два мирных жителя, одного пришлось госпитализировать. Под обстрел попали не только приграничные территории, но и Белгород. О последствиях сообщили в оперативном штабе.

Два белгородца ранены

В ежедневную сводку ЧП в Белгородской области попали двое мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского района мужчина лишился кисти руки из-за минно-взрывной травмы. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в муниципалитете повреждены четыре частных дома, одна надворная постройка и пять легковых автомобилей.

Ещё один человек получил осколочное ранение ноги в Шебекинском городском округе. Ему оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась. В округе также были повреждены 13 частных домов, инфраструктурный объект, гараж, три легковых автомобиля и комбайн.

Другие последствия

Атаке ВСУ подвергся и областной центр. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей и два беспилотника самолётного типа в небе над Белгородом. В результате падения обломков БПЛА повреждены семь автомобилей, один частный дом и стена предприятия.

В Борисовском районе полностью сгорели два частных дома. Также были повреждены один частный дом и две надворные постройки.

В селе Тишанка Волоконовского района из-за сбросов взрывных устройств с двух беспилотников повреждены два легковых автомобиля и линия электропередачи.

В Грайворонском городском округе полностью сгорели два частных дома, 13 хозяйственных построек и два гаража. Также повреждены три частных дома и две надворные постройки, произошли обрывы на линии электропередачи.

После атак дронов в Белгородской области горели дома, гаражи, хозпостройки
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