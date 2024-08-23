Под ударом был в том числе Белгород: как прошёл очередной неспокойный день в регионе

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В ежедневную сводку ЧП в Белгородской области попали двое мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского района мужчина лишился кисти руки из-за минно-взрывной травмы. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, в муниципалитете повреждены четыре частных дома, одна надворная постройка и пять легковых автомобилей.
Ещё один человек получил осколочное ранение ноги в Шебекинском городском округе. Ему оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась. В округе также были повреждены 13 частных домов, инфраструктурный объект, гараж, три легковых автомобиля и комбайн.
Атаке ВСУ подвергся и областной центр. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей и два беспилотника самолётного типа в небе над Белгородом. В результате падения обломков БПЛА повреждены семь автомобилей, один частный дом и стена предприятия.
В Борисовском районе полностью сгорели два частных дома. Также были повреждены один частный дом и две надворные постройки.
В селе Тишанка Волоконовского района из-за сбросов взрывных устройств с двух беспилотников повреждены два легковых автомобиля и линия электропередачи.
В Грайворонском городском округе полностью сгорели два частных дома, 13 хозяйственных построек и два гаража. Также повреждены три частных дома и две надворные постройки, произошли обрывы на линии электропередачи.