Под ударом был в том числе Белгород: как прошёл очередной неспокойный день в регионе

ВСУ ударили по Белгороду и семи районам

Восемь белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки. Ранены два мирных жителя, одного пришлось госпитализировать. Под обстрел попали не только приграничные территории, но и Белгород. О последствиях сообщили в оперативном штабе.

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