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Published Сегодня, 10:13

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Беспилотники ВСУ атаковали два белгородских населённых пункта

Несколько пожаров произошло из-за атак украинских дронов на Белгородскую область

23 августа 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney

Беспилотники ВСУ атаковали два белгородских населённых пункта

Беспилотники атаковали по одному населённому пункту в Белгородском и Борисовском районах. Произошло несколько возгораний, часть из них уже потушена. Есть разрушения в частном секторе. Информации о пострадавших нет.
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Пожар

Беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет.

В селе Ясные Зори Белгородского района БПЛА сбросил взрывное устройство. Полностью уничтожен легковой автомобиль, повреждены остекление и фасад частного дома.

В селе Байцуры Борисовского района взорвался дрон. Произошло возгорание травы, огонь уже потушили пожарные расчёты. Осколками также пробило кровью соцобъекта.

Из-за атак ещё двух дронов загорелась кровля частного домовладения, посекло крови ещё трёх. Сейчас сотрудники МЧС уже приступили к тушению.

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