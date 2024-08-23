Несколько пожаров произошло из-за атак украинских дронов на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали два белгородских населённых пункта

Беспилотники атаковали по одному населённому пункту в Белгородском и Борисовском районах. Произошло несколько возгораний, часть из них уже потушена. Есть разрушения в частном секторе. Информации о пострадавших нет.