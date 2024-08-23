Несколько пожаров произошло из-за атак украинских дронов на Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет.
В селе Ясные Зори Белгородского района БПЛА сбросил взрывное устройство. Полностью уничтожен легковой автомобиль, повреждены остекление и фасад частного дома.
В селе Байцуры Борисовского района взорвался дрон. Произошло возгорание травы, огонь уже потушили пожарные расчёты. Осколками также пробило кровью соцобъекта.
Из-за атак ещё двух дронов загорелась кровля частного домовладения, посекло крови ещё трёх. Сейчас сотрудники МЧС уже приступили к тушению.