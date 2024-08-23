Мирная жительница ранена после обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
При атаке на село Ржевка осколочные ранения ноги получила местная жительница. Её доставили в горбольницу № 2 Белгорода. В населённом пункте повреждены шесть частных домов.
В Шебекино повреждена кровля дома. В Муроме четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия: в одном пострадали складские помещения, в другом — крыша и лобовое стекло «Газели». В селе также сдетонировал дрон, из-за чего осколками посекло гараж и домовладение.
В результате атак в Шебекинском округе без света остались жители Мурома, Зиборовки, Шамино, Коровино и частично Новой Таволжанки. Аварийные службы уже занимаются восстановлением подачи электричества.