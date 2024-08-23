Мирная жительница ранена после обстрела Белгородской области

В Шебекино повреждена кровля дома. В Муроме четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия: в одном пострадали складские помещения, в другом — крыша и лобовое стекло «Газели». В селе также сдетонировал дрон, из-за чего осколками посекло гараж и домовладение.