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ВСУ атаковали Шебекинский горокруг, есть раненая

Мирная жительница ранена после обстрела Белгородской области

23 августа 2024, 13:46
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг, есть раненая

ВСУ продолжают наносить удары по населённым пунктам Белгородской области. В результате обстрела пострадала местная жительница, разрушения выявили в трёх населённых пунктах Шебекинского округа. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При атаке на село Ржевка осколочные ранения ноги получила местная жительница. Её доставили в горбольницу № 2 Белгорода. В населённом пункте повреждены шесть частных домов.

В Шебекино повреждена кровля дома. В Муроме четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия: в одном пострадали складские помещения, в другом — крыша и лобовое стекло «Газели». В селе также сдетонировал дрон, из-за чего осколками посекло гараж и домовладение.

В результате атак в Шебекинском округе без света остались жители Мурома, Зиборовки, Шамино, Коровино и частично Новой Таволжанки. Аварийные службы уже занимаются восстановлением подачи электричества.

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