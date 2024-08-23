Кому из родственников погибших белгородцев положена выплата?

Белгородцам ответили, кто может получить выплату за погибшего родственника

Белгородская область уже почти три года регулярно подвергается обстрелам ВСУ. За это время в регионе, к сожалению, погибло немало жителей. Власти учредили для родственников выплату, но кто именно из членов семьи может на неё претендовать? Оказывается, не все.