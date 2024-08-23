Кому из родственников погибших белгородцев положена выплата?

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Жительница Шебекино потеряла свою сестру в результате атаки украинского беспилотника. Женщина поинтересовалась, может ли она получить выплату. Других родственников, как утверждает женщина, у погибшей не было.
При режиме ЧС, который недавно ввели в Белгородской области, родственникам погибших полагается денежная компенсация в размере 1,5 миллиона рублей.
В администрации Шебекинского городского округа сообщили, что выплаты предоставляются родителям, супругам, детям и вдовам. Братья и сёстры в список получателей не включены.