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Published Сегодня, 15:50

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Белгородцам ответили, кто может получить выплату за погибшего родственника

Кому из родственников погибших белгородцев положена выплата?

23 августа 2024, 15:50
Фото: 1MI

Белгородцам ответили, кто может получить выплату за погибшего родственника

Белгородская область уже почти три года регулярно подвергается обстрелам ВСУ. За это время в регионе, к сожалению, погибло немало жителей. Власти учредили для родственников выплату, но кто именно из членов семьи может на неё претендовать? Оказывается, не все.
Сюжет
Выплаты

Жительница Шебекино потеряла свою сестру в результате атаки украинского беспилотника. Женщина поинтересовалась, может ли она получить выплату. Других родственников, как утверждает женщина, у погибшей не было.

При режиме ЧС, который недавно ввели в Белгородской области, родственникам погибших полагается денежная компенсация в размере 1,5 миллиона рублей.

В администрации Шебекинского городского округа сообщили, что выплаты предоставляются родителям, супругам, детям и вдовам. Братья и сёстры в список получателей не включены.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Чрезвычайная ситуация#Компенсация#Выплата#Выплаты#Родственники#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО
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