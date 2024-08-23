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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:43

Компанию из Белгорода по строительству автодорог просят признать банкротом

Компанию из Белгорода по строительству автодорог просят признать банкротом

23 августа 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Дело рассматривается в Арбитражном суде Белгородской области. Сумма требований превысила 8,2 млн рублей.

Согласно картотеке дел, в суд обратилась компания «СпецТрансСтрой 24». Она потребовала признать фирму «Лидерстрой» банкротом. Сумма исковых требований превысила 8,2 млн рублей.

Иными лицами по делу выступают региональное управление Федеральной службы судебных приставов, белгородское управление Росреестра, ассоциация «Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих „Южный Урал''“ и управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области.

Заявление в суд подали 19 августа. Сейчас оно рассматривается в суде первой инстанции в категории «О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан». Других подробностей в деле ещё нет.

По данным аналитической системы «Чеkko», компания «Лидерстрой» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Работает в Белгороде с 2016 года. Генеральный директор и учредитель — Артём Шевелев. По итогам 2023 года убыток фирмы составил 33 млн рублей.

Предприятие «СпецТрансСтрой 24» зарегистрировано в 2019 году в Красноярске. Компания занимается строительством железных дорог и метро. Генеральный директор и учредитель — Александр Кобелев. Чистая прибыль организации по итогам 2023 года составила 3,8 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Строительство#Банкротство#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский бизнес
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