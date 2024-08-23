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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Эксперты: В условиях многозадачности человек совершает больше ошибок

Эксперты: В условиях многозадачности человек совершает больше ошибок

23 августа 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
Распространено мнение, что одновременное выполнение нескольких задач должно повышать эффективность работы. Однако эксперты утверждают, что на самом деле такой подход дает обратный эффект и мешает добиться успеха.

По мнению Глории Марк, старшего научного сотрудника Microsoft Research, выполнение двух задач одновременно занимает больше времени, чем если бы они были решены поочередно. Это относится к задачам, требующим умственных усилий и внимания. К таким действиям, как разговор по телефону во время прогулки, это отношения не имеет, поскольку ходьба — автоматическое действие, пишет newkhakasiya.online.

Попытки занять мозг сразу несколькими задачами, требующими внимания и умственного напряжения, приводят к снижению продуктивности и ухудшению самочувствия. Следствиями этого являются стресс, учащенное сердцебиение, повышенное давление, частые ошибки.

Глория Марк провела эксперимент, в ходе которого участникам на неделю было запрещено пользоваться электронной почтой. Результаты показали, что уровень стресса у испытуемых снизился, а способность концентрироваться на работе улучшилась.

Специалисты рекомендуют избегать многозадачности и делать перерывы при выполнении объемных задач. Между задачами также требуются передышки. Например, можно прогуляться, послушать музыку или выпить чаю, чтобы дать возможность мозгу восстановить энергию.

Для борьбы с многозадачностью специалисты рекомендуют начать с того, чтобы избавиться от всех отвлекающих факторов, таких как уведомления на телефоне или постоянная проверка электронных сервисов без нужды.

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