Эксперты: В условиях многозадачности человек совершает больше ошибок

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По мнению Глории Марк, старшего научного сотрудника Microsoft Research, выполнение двух задач одновременно занимает больше времени, чем если бы они были решены поочередно. Это относится к задачам, требующим умственных усилий и внимания. К таким действиям, как разговор по телефону во время прогулки, это отношения не имеет, поскольку ходьба — автоматическое действие, пишет newkhakasiya.online.
Попытки занять мозг сразу несколькими задачами, требующими внимания и умственного напряжения, приводят к снижению продуктивности и ухудшению самочувствия. Следствиями этого являются стресс, учащенное сердцебиение, повышенное давление, частые ошибки.
Глория Марк провела эксперимент, в ходе которого участникам на неделю было запрещено пользоваться электронной почтой. Результаты показали, что уровень стресса у испытуемых снизился, а способность концентрироваться на работе улучшилась.
Специалисты рекомендуют избегать многозадачности и делать перерывы при выполнении объемных задач. Между задачами также требуются передышки. Например, можно прогуляться, послушать музыку или выпить чаю, чтобы дать возможность мозгу восстановить энергию.
Для борьбы с многозадачностью специалисты рекомендуют начать с того, чтобы избавиться от всех отвлекающих факторов, таких как уведомления на телефоне или постоянная проверка электронных сервисов без нужды.