Эксперты: В условиях многозадачности человек совершает больше ошибок

По мнению Глории Марк, старшего научного сотрудника Microsoft Research, выполнение двух задач одновременно занимает больше времени, чем если бы они были решены поочередно. Это относится к задачам, требующим умственных усилий и внимания. К таким действиям, как разговор по телефону во время прогулки, это отношения не имеет, поскольку ходьба — автоматическое действие, пишет newkhakasiya.online.