Белгородцы стали чаще брать ипотеку на покупку частного дома, а не на строительство

Более 1800 кредитов на покупку частного дома взяли белгородцы с начала года

Белгородцы предпочитают не строить частные дома, а покупать их в ипотеку. За первую половину 2024 года жители Белгородской области оформили ипотечных кредитов на общую сумму в 5 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России.