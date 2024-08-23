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Более 1800 кредитов на покупку частного дома взяли белгородцы с начала года

Белгородцы стали чаще брать ипотеку на покупку частного дома, а не на строительство

23 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI

Более 1800 кредитов на покупку частного дома взяли белгородцы с начала года

Белгородцы предпочитают не строить частные дома, а покупать их в ипотеку. За первую половину 2024 года жители Белгородской области оформили ипотечных кредитов на общую сумму в 5 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России.

Жители Белгородской области предпочитают не строить частные дома, а покупать их в ипотеку. На эти цели за первую половину 2024 года белгородцы оформили 1889 ипотечных кредитов.

В среднем жители Белгородской области брали в ипотеку 2,5 млн рублей на приобретение или строительство индивидуального жилого дома. Общая сумма займов составила около 5 млрд рублей.

Ставки по таким кредитам обычно ниже, чем по потребительским, особенно если речь идёт о льготных программах. Поэтому их брать выгоднее, считает заместитель начальника экономического отдела регионального отделения Банка России Анатолий Бережной.

За шесть месяцев белгородцам выдали 920 кредитов на строительство домов на сумму 1,9 млрд рублей и 969 кредитов на покупку объектов ИЖС на сумму почти 3 млрд рублей. В общем объёме выданной ипотеки доля таких кредитов составляет четверть.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Строительство#ИЖС#Ипотека#Новости Белгорода#Кредиты#Банки#Белгород
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