Белгородцы стали чаще брать ипотеку на покупку частного дома, а не на строительство

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
Жители Белгородской области предпочитают не строить частные дома, а покупать их в ипотеку. На эти цели за первую половину 2024 года белгородцы оформили 1889 ипотечных кредитов.
В среднем жители Белгородской области брали в ипотеку 2,5 млн рублей на приобретение или строительство индивидуального жилого дома. Общая сумма займов составила около 5 млрд рублей.
Ставки по таким кредитам обычно ниже, чем по потребительским, особенно если речь идёт о льготных программах. Поэтому их брать выгоднее, считает заместитель начальника экономического отдела регионального отделения Банка России Анатолий Бережной.
За шесть месяцев белгородцам выдали 920 кредитов на строительство домов на сумму 1,9 млрд рублей и 969 кредитов на покупку объектов ИЖС на сумму почти 3 млрд рублей. В общем объёме выданной ипотеки доля таких кредитов составляет четверть.