Белгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагере

В Сети появилась очередная жалоба на плохие условия в детских лагерях, куда юных белгородцев отправили на отдых. На этот раз одну из родительниц возмутили условия в Ростовской области. Однако её возмущения могут оказаться неоправданными — их опровергает другой белгородец.

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