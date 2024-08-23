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Условия в ростовском лагере, по словам белгородки

Белгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагере

23 августа 2024, 07:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Условия в ростовском лагере, по словам белгородки
В Сети появилась очередная жалоба на плохие условия в детских лагерях, куда юных белгородцев отправили на отдых. На этот раз одну из родительниц возмутили условия в Ростовской области. Однако её возмущения могут оказаться неоправданными — их опровергает другой белгородец.

Родители юных белгородцев, которых отправили на отдых в детский лагерь «Красный десант» Ростовской области, пожаловались на условия. Одна женщина рассказала, что в здании якобы бегают тараканы и большие пауки, чей размер достигает 7 сантиметров, а также летает множество мошек. Но и это ещё не всё.

«Постельное бельё у детей всё в пятнах неизвестного происхождения! Никто не готовился принимать детей. Вчера первый раз повели вновь прибывших детей из Белгорода на море, так мой ребёнок при заходе наступил на стекло, сильно порезал ногу. Ему, конечно, обработали её, но с учётом того, что море грязное, тина, могут быть разные последствия. Мой ребёнок сегодня прислал фото с туалетов — такого ужаса мы нигде не видели! Это же дети! Они и так настрадались в Белгороде», — написала родительница в соцсетях.
Условия в ростовском лагере, по словам женщиныУсловия в ростовском лагере, по словам женщины
Условия в ростовском лагере, по словам женщиныУсловия в ростовском лагере, по словам женщины
Условия в ростовском лагере, по словам женщины
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Однако в комментариях другой белгородец прислал совершенно не похожие на предыдущие фотографии. По его словам, туалет и комнаты в ростовском лагере выглядят так, как на его фото ниже.

«Насчёт мошкары: комары-однодневки — сезонное явление на берегу Азовского моря. Постельное белье в лагере новое», — подписал мужчина.

Тем не менее в региональном министерстве образования пообещали разобраться в ситуации.

Условия в ростовском лагере, по словам мужчиныУсловия в ростовском лагере, по словам мужчины
Условия в ростовском лагере, по словам мужчиныУсловия в ростовском лагере, по словам мужчины
Условия в ростовском лагере, по словам мужчины
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что это далеко не первый случай жалоб белгородцев на условия в лагерях других регионов. Один раз жителей приграничного региона даже назвали капризными.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Детский лагерь#Новости Белгорода#Антисанитария#Белгород#Ростовская область
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