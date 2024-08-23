Белгородцы из Ивнянского района сообщают о громких звуках и задымлении

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:17
Читатели Бел.Ру сообщают о том, что в селе Сырцево Ивнянского района слышны громкие звуки. Кроме того, раздался сильный взрыв, пишет белгородец и делится фотографиями с задымлением, которое стало видно как раз после этого. С чем это может быть связано, на данный момент неизвестно. Официальной информации нет.
Ранее ВСУ атаковали пять населённых пунктов региона. Обошлось без пострадавших, однако разрушения коснулись МКД, ИЖС, соцобъектов и транспорта. Кроме того, в Байцурах сгорел частный дом и соцобъект.