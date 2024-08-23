Белгородцы из Ивнянского района сообщают о громких звуках и задымлении

Читатели Бел.Ру сообщают о том, что в селе Сырцево Ивнянского района слышны громкие звуки. Кроме того, раздался сильный взрыв, пишет белгородец и делится фотографиями с задымлением, которое стало видно как раз после этого. С чем это может быть связано, на данный момент неизвестно. Официальной информации нет.