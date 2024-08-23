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Задымление

Белгородцы из Ивнянского района сообщают о громких звуках и задымлении

23 августа 2024, 17:00
Фото: bel.ru
Задымление
Жители села Сырцево Ивнянского района Белгородской области услышали громкие звуки и заметили задымление после, как говорят, сильного взрыва. Что стало причиной громких звуков и задымления, пока что остается неизвестно.

Читатели Бел.Ру сообщают о том, что в селе Сырцево Ивнянского района слышны громкие звуки. Кроме того, раздался сильный взрыв, пишет белгородец и делится фотографиями с задымлением, которое стало видно как раз после этого. С чем это может быть связано, на данный момент неизвестно. Официальной информации нет.

Задымление в СырцевоЗадымление в Сырцево
Задымление в СырцевоЗадымление в Сырцево
Задымление в Сырцево
Фото: bel.ru

Ранее ВСУ атаковали пять населённых пунктов региона. Обошлось без пострадавших, однако разрушения коснулись МКД, ИЖС, соцобъектов и транспорта. Кроме того, в Байцурах сгорел частный дом и соцобъект.

ВСУ обстреляли 5 населённых пунктов Белгородской области: сгорели дом и соцобъект
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Приграничье#Задымление#СВО
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