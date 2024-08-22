Вода с газом и специальная мука: чем ещё можно заменить соду в выпечке?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Разрыхлитель для теста — это отличная замена соде. Он содержит все необходимые компоненты для улучшения качества дрожжевого теста, делает его более объёмным и улучшает вкус готовой выпечки. Рекомендуется использовать двойное количество разрыхлителя вместо обычной чайной ложки соды.
Для замены соды можно также использовать обычную газированную воду без добавок. Если вы привыкли готовить тесто на воде, то можете использовать газировку в том же количестве, что и соду. Это отличный вариант для тех, кто следит за содержанием соли в пище.
Вместо соды можно использовать бикарбонат калия в том же количестве, хотя стоит помнить, что нужно будет добавить немного соли — приблизительно один грамм на каждые пять граммов заменителя.
При приготовлении блинов и оладий можно использовать сухие дрожжи. Простой рецепт — на несколько стаканов муки и молока потребуется всего лишь 10 граммов сухих дрожжей. Также можно приобрести самоподнимающуюся муку или готовую кулинарную смесь специально для блинов и оладий.
При приготовлении теста на кефире тоже можно обойтись без соды. Кефир сам по себе способствует поднятию теста.
Вместо соды можно использовать огуречный рассол или углекислый аммоний, чтобы быстро поднять тесто. Однако стоит помнить, что углекислый аммоний может иметь неприятный запах при нагревании.