Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Конкурс-премия «КАРДО» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общественной организации «Улицы России». Созданный семь лет назад в Ставропольском крае проект получил известность во всем мире, объединив вокруг Российской Федерации молодых поклонников уличной культуры из множества государств, сообщает newstracker.ru.
В 2024 году благодаря премии «КАРДО» Ставрополье посетили 2,5 тысячи молодых людей из 47 стран. Спортсмены, музыканты и художники из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии в этом году в первый раз участвуют в гранд-финале «КАРДО». Лишь за один год количество стран, принимающих участие в премии, выросло почти в два раза.
В приветственной речи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова транслировалась мысль о том, что невозможно «отменить» Россию, которая стала объединяющей платформой для мыслящей молодежи из разных частей света невзирая на санкции со стороны США и стран Запада.
«Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что „КАРДО“ поможет вам по-настоящему открыть нашу страну. Что через вас ваши родные, друзья, все ваши соотечественники узнают Россию такой, какая она есть», — отметил глава региона.
Также он подчеркнул, что благодаря спорту и творчеству люди находят своих единомышленников. Ставропольский край, признанный одним из ведущих патриотических центров РФ, является самой масштабной площадкой для работы с детско-юношеской аудиторией. Молодежным проектам на территории региона оказывают всестороннюю поддержку с привлечением средств бюджетов всех уровней, реализуются краевые государственные программы.
«Мы — за то, чтобы молодёжь находила себя — в спорте, творчестве, науке. И „КАРДО“ — этому запросу отвечает. Такие проекты — всегда будут находить у нас поддержку», — заключил губернатор края.
В течение семи месяцев конкурса «КАРДО» вышедшие в финал ребята преодолевали множество испытаний: отборочные туры, соревнования, спортивные квалификации, региональные и национальные финалы. На Ставрополье съехались лучшие из мастеров уличной культуры, из которых за три конкурсных дня выберут победителей в 11 номинациях. Помимо состязаний в хип-хопе, брейкинге, паркуре, воркауте, трикинге, граффити, скейтбординге и диджеинге, в рамках события состоятся образовательные мероприятия. Конкурс завершится церемонией награждения в воскресенье, 25 августа.