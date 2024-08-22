В Ставропольском крае состоится финал международного молодежного конкурса «КАРДО»

В 2024 году благодаря премии «КАРДО» Ставрополье посетили 2,5 тысячи молодых людей из 47 стран. Спортсмены, музыканты и художники из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии в этом году в первый раз участвуют в гранд-финале «КАРДО». Лишь за один год количество стран, принимающих участие в премии, выросло почти в два раза.