Ученые: Люди могут мысленно реагировать на вопросы в состоянии комы

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Результаты научной работы опубликованы в The New England Journal of Medicine. На начальном этапе исследования ученые определили тяжесть состояния пациентов — у 241 из 353 не наблюдалось никакой реакции на простые задачи, например пошевелить пальцами. Однако у 25 процентов таких пациентов наблюдалась мозговая активность, когда их просили представить движения конечностями или игру в теннис. При мысленном представлении у них активизировались те же участки мозга, что и у здоровых людей, пишет newkhakasiya.online.
Ученые пришли к выводу, что данное открытие требует пересмотра подходов к взаимодействию с пациентами в коме и внедрения новых этических принципов.
Отмечается, что наиболее часто активность мозга была обнаружена у молодых пациентов, находившихся в коме из-за травмы, а также у тех, кто длительное время находится в таком состоянии.
Ученые считают, что использование инновационных систем коммуникации, включая интерфейсы «мозг — компьютер», может существенно повысить качество жизни и шансы на восстановление у людей, у которых сохранена мозговая активность.