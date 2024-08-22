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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Ученые: Люди могут мысленно реагировать на вопросы в состоянии комы

Ученые: Люди могут мысленно реагировать на вопросы в состоянии комы

22 августа 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Человек в коме способен воспринимать разговоры окружающих и даже мысленно отвечать на вопросы. Такое открытие сделали ученые, которые изучили мозговую активность людей, которые находятся в коме или вегетативном состоянии.

Результаты научной работы опубликованы в The New England Journal of Medicine. На начальном этапе исследования ученые определили тяжесть состояния пациентов — у 241 из 353 не наблюдалось никакой реакции на простые задачи, например пошевелить пальцами. Однако у 25 процентов таких пациентов наблюдалась мозговая активность, когда их просили представить движения конечностями или игру в теннис. При мысленном представлении у них активизировались те же участки мозга, что и у здоровых людей, пишет newkhakasiya.online.

Ученые пришли к выводу, что данное открытие требует пересмотра подходов к взаимодействию с пациентами в коме и внедрения новых этических принципов.

Отмечается, что наиболее часто активность мозга была обнаружена у молодых пациентов, находившихся в коме из-за травмы, а также у тех, кто длительное время находится в таком состоянии.

Ученые считают, что использование инновационных систем коммуникации, включая интерфейсы «мозг — компьютер», может существенно повысить качество жизни и шансы на восстановление у людей, у которых сохранена мозговая активность.

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