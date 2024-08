Ученые: Люди могут мысленно реагировать на вопросы в состоянии комы

Результаты научной работы опубликованы в The New England Journal of Medicine. На начальном этапе исследования ученые определили тяжесть состояния пациентов — у 241 из 353 не наблюдалось никакой реакции на простые задачи, например пошевелить пальцами. Однако у 25 процентов таких пациентов наблюдалась мозговая активность, когда их просили представить движения конечностями или игру в теннис. При мысленном представлении у них активизировались те же участки мозга, что и у здоровых людей, пишет newkhakasiya.online.