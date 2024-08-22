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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Расходы россиян на платную медицину за год выросли на 18%

Россияне всё чаще обращаются в платные клиники. Во сколько обходится такой визит?

22 августа 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney

Расходы россиян на платную медицину за год выросли на 18%

Пациенты всё чаще предпочитают быстрый, но зачастую недешёвый поход в платную клинику долгому стоянию в очереди в государственной поликлинике. Сколько тратят россияне на такой визит? Суммы назвали «Новые известия».

За год расходы на платную медицину у жителей страны выросли на 18%, а количество обращений в частные клиники увеличилось на 20%.

За первые полгода 2024 года средний чек россиян на посещение коммерческих медучреждений вырос до 4717 рублей за визит. Это на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данные приводит служба отслеживания покупок «Чек индекс».

Стоимость услуг частных клиник, включая лаборатории для анализов, и стоматологических центров значительно возросла. Работа стоматологов подорожала на 15% — до 9138 рублей по сравнению с началом 2023 года. Вместе с увеличением счетов выросло число обращений к платным стоматологам — люди стали ходить в такие клиники на 13% чаще.

Специалисты отмечают, что интерес к платным медицинским услугам у граждан вырос в том числе из-за потребности в удобном и оперативном обслуживании, а также в доступе к широкому спектру медицинских услуг.

Чтобы долго не стоять в очереди в государственной поликлинике, пациенты всё чаще выбирают «заплатить, чтобы сэкономить время и нервы». Но такое решение доступно не для всех. Многие частные клиники привлекают клиентов скидками на объём услуг и предлагая абонементы.

По мнению экс-министра экономики Андрея Нечаева, причин популярности платной медицины может быть несколько. Например, это может быть связано с дефицитом врачей в государственных клиниках и утратой частью пациентов доверия к ним.

Врач скорой помощи Сергей Алексеев отметил, что растущий интерес к частной медицине связан с увеличением числа людей, нуждающихся в медпомощи. Из-за «эффекта СВО» многим придётся получать дополнительное лечение и реабилитацию — как физическую, так и психологическую. Люди с психическими проблемами и зависимостями сегодня часто не хотят обращаться в государственные клиники, чтобы избежать ограничений, например, при продлении прав.

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#Общество#Медицина#Частные клиники#Платная медицина
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