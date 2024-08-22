Россияне всё чаще обращаются в платные клиники. Во сколько обходится такой визит?

Чтобы долго не стоять в очереди в государственной поликлинике, пациенты всё чаще выбирают «заплатить, чтобы сэкономить время и нервы». Но такое решение доступно не для всех. Многие частные клиники привлекают клиентов скидками на объём услуг и предлагая абонементы.