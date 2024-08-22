РЭО: В федеральной системе учета ТКО появились новые модули

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Благодаря новым модулям анализ данных можно будет проводить в автоматическом режиме, выдавая уже готовые отчеты.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, целью модернизации системы было создание удобного для пользователей формата работы. Также при разработке новых модулей была учтена необходимость комплексного подхода к управлению процессами в сфере обращения с ТКО. Благодаря новым составляющим системы прогнозирование станет более точным, появятся возможности для реализации прогрессивных проектов и проведения анализа данных в автоматическом режиме с последующей выдачей готовых отчетов, пишет newsnn.ru.
Пользователям будет доступна информация о контейнерных площадках для ТКО и о способе складирования крупногабаритных отходов, а также данные о количестве, типе и технических параметрах мусорных контейнеров с возможностью фильтрации по видам ТКО, принимаемых на площадках накопления.
В соответствии с техническим заданием, утвержденным российским Минприроды, в этом году в ходе первого этапа развития ФГИС УТКО эксперты РЭО дополнили систему новыми модулями. В их числе — реестр транспортирующих организаций. Благодаря этому новшеству на базе договоров на транспортирование ТКО, внесенных регоператорами, в системе автоматически формируется реестр транспортных средств для перевозки отходов. Еще один новый модуль — для взаимодействия пользователей ФГИС УТКО — используется при обмене запросами между поставщиками, направленными на уточнение или внесение данных в систему.
Кроме того, были доработаны прежние модули: аналитика по фактическому движению спецтранспорта, сравнение ее с потоками территориальных схем, выявление отклонений от потоков.
По словам замгендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, ФГИС УТКО в 2024 году модернизируют, в частности, с учетом пользовательских запросов. Уже в этом году существующий инструментарий пополнится аналитическими панелями-дашбордами, служащими для оперативного принятия управленческих решений на всех уровнях власти.
ФГИС УТКО начала работать с 1 декабря минувшего года. По состоянию на 21 августа текущего года к системе подключились все российские регионы. В совокупности количество зарегистрированных пользователей превышает 10 тысяч.