РЭО: В федеральной системе учета ТКО появились новые модули

В соответствии с техническим заданием, утвержденным российским Минприроды, в этом году в ходе первого этапа развития ФГИС УТКО эксперты РЭО дополнили систему новыми модулями. В их числе — реестр транспортирующих организаций. Благодаря этому новшеству на базе договоров на транспортирование ТКО, внесенных регоператорами, в системе автоматически формируется реестр транспортных средств для перевозки отходов. Еще один новый модуль — для взаимодействия пользователей ФГИС УТКО — используется при обмене запросами между поставщиками, направленными на уточнение или внесение данных в систему.