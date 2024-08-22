После атак дронов в Белгородской области горели дома, гаражи, хозпостройки

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
В белгородском приграничье вновь неспокойно из-за атак ВСУ. Разрушения есть в нескольких населённых пунктах.
После атак дронов произошло несколько пожаров. По одному дому сгорело в хуторе Климовое и селе Байцуры в Борисовском районе. Населённые пункты атаковали дронами-камикадзе.
11 хозпостроек и два гаража сгорели в Горьковском в Грайворонском горокруге. Произошло это после атаки FPV-дронов. Также после взрыва вспыхнула кровля частного дома в Безымено.
В ещё одном грайворонском селе — Головчино — дрон взорвался в частном секторе. Есть обрывы на линии электропередачи, выбиты окна в доме.
Кроме того, под удар попали три населённых пункта в Шебекинском горокруге. В Терезовке после падения снаряда есть разрушения в частном доме. Ещё один дом повреждён после атаки дрона в Новой Таволжанке. А в селе Первое Цепляево из-за FPV-дрона повреждена кровля инфраструктурного объекта.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.