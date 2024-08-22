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Published Сегодня, 19:42

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Updated Сегодня, 19:44

Пожар после атаки БПЛА в Белгородской области

После атак дронов в Белгородской области горели дома, гаражи, хозпостройки

22 августа 2024, 19:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар после атаки БПЛА в Белгородской области

ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в белгородском приграничье

Под удар попали Борисовский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Произошло несколько пожаров после атак дронов. Кроме того, из-за БПЛА и прилёта снаряда есть разрушения в домах, инфраструктурном объекте.

В белгородском приграничье вновь неспокойно из-за атак ВСУ. Разрушения есть в нескольких населённых пунктах.

После атак дронов произошло несколько пожаров. По одному дому сгорело в хуторе Климовое и селе Байцуры в Борисовском районе. Населённые пункты атаковали дронами-камикадзе.

11 хозпостроек и два гаража сгорели в Горьковском в Грайворонском горокруге. Произошло это после атаки FPV-дронов. Также после взрыва вспыхнула кровля частного дома в Безымено.

В ещё одном грайворонском селе — Головчино — дрон взорвался в частном секторе. Есть обрывы на линии электропередачи, выбиты окна в доме.

Кроме того, под удар попали три населённых пункта в Шебекинском горокруге. В Терезовке после падения снаряда есть разрушения в частном доме. Ещё один дом повреждён после атаки дрона в Новой Таволжанке. А в селе Первое Цепляево из-за FPV-дрона повреждена кровля инфраструктурного объекта.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Последствия атак ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мирный житель ранен после очередного обстрела Шебекино
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
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