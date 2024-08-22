После атак дронов в Белгородской области горели дома, гаражи, хозпостройки

Кроме того, под удар попали три населённых пункта в Шебекинском горокруге. В Терезовке после падения снаряда есть разрушения в частном доме. Ещё один дом повреждён после атаки дрона в Новой Таволжанке. А в селе Первое Цепляево из-за FPV-дрона повреждена кровля инфраструктурного объекта.